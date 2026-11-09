El PP critica el "abandono" de El Hierro en plena crisis migratoria y exige al Gobierno una "respuesta nacional"

Manuel Domínguez, presidente del PP de Canarias - PP

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Canarias ha denunciado este lunes "el abandono" que sufre El Hierro ante la llegada incesante de inmigrantes por vía marítima y la "incapacidad" del Gobierno de Pedro Sánchez para ofrecer una respuesta a la altura de una crisis que supera los recursos y la capacidad de atención de un territorio de apenas 12.000 habitantes.

En lo que va de mes, han llegado a la isla algo más de 7.000 inmigrantes, una cifra que refleja la "dimensión extraordinaria" de la presión migratoria y la "desproporción" entre la magnitud de la emergencia y los medios disponibles para afrontarla, señala el PP en una nota.

Para los populares, resulta "absolutamente intolerable" que El Hierro tenga que soportar una situación de estas características mientras el Gobierno de España "elude sus responsabilidades y no aporta soluciones eficaces".

"El Estado no puede dejar a una isla de estas dimensiones al frente de una emergencia que exige una respuesta nacional", señala.

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, denuncia con dureza la actitud del Ejecutivo de Pedro Sánchez: "Están muriendo personas cada día y lo que está ocurriendo está matando a Canarias. Y lo más indignante es que, mientras nuestra tierra vive una tragedia de dimensiones extraordinarias, el presidente del Gobierno actúa como si aquí no pasara absolutamente nada. Se ha marchado de vacaciones, lo hemos visto presentando listas de música y entretenido en sus asuntos mientras Canarias pone los muertos y soporta una emergencia que el Estado no resuelve".

Domínguez considera que el comportamiento del Gobierno central ha cruzado todas las líneas de lo políticamente tolerable.

"¿Qué más tiene que pasar en El Hierro para que Pedro Sánchez reaccione?, ¿cuántas vidas más tienen que perderse? ¿cuántas embarcaciones tienen que llegar?, en lo que va de mes han llegado más de 7.000 personas a una isla de apenas 12.000 habitantes, es una presión descomunal, no estamos hablando de un territorio con recursos ilimitados ni con capacidad para absorber indefinidamente una emergencia de esta naturaleza, es una irresponsabilidad mayúscula pretender que El Hierro siga soportando esta situación sin una intervención decidida del Gobierno de España", se pregunta.

El presidente de los populares canarios puso el acento en la dimensión humana de esta tragedia y en la crudeza de lo que ocurre en la 'Ruta Atlántica'.

LLEGAN MADRES CON BEBÉS FALLECIDOS

"Llegan madres con bebés fallecidos en sus propios brazos. Cuando se limpian las embarcaciones aparecen cadáveres ocultos entre los restos. Hay testimonios terribles de personas arrojadas por la borda durante la travesía. Esto no es una estadística ni un titular más. Es una tragedia humanitaria de primer orden que no podemos permitir que se convierta en rutina. Ante esta realidad, el Gobierno de Sánchez sigue mirando hacia otro lado. Tendrá que explicar por qué no ha estado a la altura de esta emergencia", indica.

Por su parte, la candidata del PP al Senado por El Hierro, Inés del Hierro, denunció el precio desproporcionado que paga la isla por "la inacción" del Ejecutivo central y reclamó que el Estado deje de exigir solidaridad a los herreños sin garantizarles los medios necesarios.

"Es inaceptable que la isla tenga que soportar una presión migratoria de estas dimensiones sin una respuesta suficiente del Gobierno de España. El Hierro está desbordada. Cada llegada exige atención, asistencia sanitaria, seguridad y recursos humanos y materiales. Todo tiene un límite. Y no puede ser un Gobierno instalado en un despacho de Madrid el que decida hasta dónde puede resistir una isla que conoce perfectamente sus propias limitaciones", afirmó.

La portavoz popular subrayó que la solidaridad de los herreños no puede convertirse en una excusa para el abandono institucional.

SOLIDARIDAD DE LOS HERREÑOS

"No le han dado la espalda a nadie. Han respondido con humanidad ante situaciones desgarradoras, pero una cosa es ser solidario y otra muy distinta es que te abandonen a tu suerte. No se puede convertir la solidaridad de un pueblo en la obligación de asumir indefinidamente una emergencia que corresponde gestionar al Estado. El Gobierno de Sánchez está fallando a El Hierro y está fallando a Canarias", subrayó.

Domínguez e Inés del Hierro exigieron al Gobierno central una respuesta inmediata que refuerce los recursos de emergencia, asistencia sanitaria, atención y seguridad, alivie la presión sobre El Hierro y establezca una política migratoria eficaz.

El PP considera "imprescindible" que el Estado asuma el liderazgo de una crisis que no puede recaer sobre una isla de apenas 12.000 habitantes.

Manuel Domínguez lanzó un último mensaje al jefe del Ejecutivo: "Pedro Sánchez tiene que entender que Canarias no es un territorio de segunda, que El Hierro no puede quedar abandonado a su suerte y que las vidas que se pierden en nuestra Ruta Atlántica merecen mucho más que su silencio. Si le queda algo de responsabilidad institucional, que aproveche lo que resta de legislatura para ayudar a esta tierra. Esto no admite más excusas, más propaganda ni más maniobras políticas".

Domínguez concluyó añadiendo que "en Canarias solo hay una división que importa", quienes quieren que "este drama se resuelva de verdad y quienes prefieren seguir mirando hacia otro lado".

El PP, dijo, "estará con El Hierro y con los canarios, no vamos a normalizar esta tragedia ni a aceptar el abandono, esta isla no puede soportar sola una emergencia que exige la implicación de todo el Estado".