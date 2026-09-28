PP critica que el problema de limpieza en Las Palmas de Gran Canaria siga un año después de la emergencia sanitaria

Archivo - La portavoz del PP, Jimena Delgado - CEDIDO POR PP LPGC - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado-Taramona, ha criticado que el problema de limpieza en la capital siga sin solucionarse casi un año después de que se declarase la emergencia sanitaria y la alcaldesa, Carolina Darias, recurriera a una contratación de urgencia.

En un comunicado, la popular ha recordado que el expediente de emergencia fue aprobado el 30 de octubre de 2025, después de que un informe de Salud Pública del día anterior advirtiera de un "grave peligro para la salud pública" asociado a la acumulación de residuos, el desbordamiento de contenedores y el incremento de plagas urbanas.

De esta manera, la contratación, adjudicada a FCC Medio Ambiente, asciende a 23,02 millones de euros por doce meses, cerca de dos millones adicionales al mes.

"Darias tuvo que reconocer con una contratación de emergencia que la situación de la limpieza había llegado a un punto insostenible. Casi un año después, la excepcionalidad continúa y los problemas estructurales que nos llevaron hasta allí siguen sin estar resueltos", afirmó Delgado.

Además, la portavoz puso especialmente el foco en el contrato de limpieza mecanizada y limpieza viaria, ya que su última prórroga finalizó el 31 de enero de 2018 y el expediente entró posteriormente en situación de nulidad de procedimiento.

Aquí, ocho años después, la popular ha reclamado conocer cuándo piensa el gobierno municipal disponer de un nuevo contrato ordinario que sustituya definitivamente esta situación.

"Estamos hablando de uno de los servicios más básicos de cualquier ciudad y Carolina Darias puede terminar el mandato sin haber sido capaz de resolver un contrato que estaba vencido antes incluso de que ella llegara a la Alcaldía. No puede convertir la excepcionalidad en la forma habitual de gestionar la limpieza de Las Palmas de Gran Canaria", señaló.

Para Delgado, la situación de la recogida de residuos es "igualmente inadmisible" porque Las Palmas de Gran Canaria lleva desde 2020 sin contrato para uno de los servicios más básicos de la ciudad, después de que se recurriera entonces a una contratación de emergencia vinculada a la COVID que hace años dejó atrás las circunstancias que la justificaron.

"Seis años para ser incapaces de normalizar la recogida de residuos de una capital de casi 400.000 habitantes es la mejor demostración del fracaso de gestión de los gobiernos socialistas", denunció.

Delgado recordó que el propio gobierno municipal presentó el contrato de emergencia como una solución "transitoria" o "puente" que debía mantenerse únicamente hasta la entrada en vigor de los nuevos contratos ordinarios.

"Pues bien, estamos a punto de cumplir un año y seguimos esperando. Se gastan más de 23 millones de euros en una solución extraordinaria mientras los contratos que debían acabar con esa excepcionalidad continúan sin estar plenamente resueltos", concluyó la portavoz popular.