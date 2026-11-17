Candidatos del PP visita Fedeport - PP DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular (PP) al Congreso por la provincia de Las Palmas, Guillermo Mariscal, y el candidato al Senado por Gran Canaria, Carlos Sánchez, han exigido este martes al Gobierno de España una "respuesta inmediata ante la emergencia migratoria" de Canarias, especialmente la isla de El Hierro.

Los candidatos del PP han mostrado su "preocupación" después de que casi 3.900 inmigrantes llegaran de forma irregular a las costas canarias entre el viernes y el domingo, la mayoría de ellos a El Hierro, una isla de apenas 12.000 habitantes, señala el Partido Popular en nota de prensa.

Mariscal ha subrayado que es "inasumible" que Canarias "tenga que soportar ser el receptor" de la frontera sur de Europa y el Gobierno de España "no actúe en consecuencia", al tiempo que ha pedido incrementar las dotaciones de Policía Nacional y Guardia Civil, reforzar la vigilancia de las fronteras y recuperar la diplomacia migratoria con los países de origen.

Ha añadido que España "debe ejercer una mayor influencia" en Bruselas para condicionar la cooperación internacional y las ayudas europeas a la colaboración "efectiva" de los países desde los que parten las embarcaciones, apuntando que si los países de los que salen esos inmigrantes quieren recibir fondos de la Unión Europea y quieren la cooperación de España, "tendrán que comportarse como socios leales".

Por su parte, Carlos Sánchez se ha referido a la reunión de la Comisión Interministerial de Migración celebrada este martes en Madrid con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a quien ha instado a exigir al Gobierno de España "medidas efectivas" porque, dijo, el Ejecutivo central "no puede volver a engañar" al archipiélago "con promesas que no se materializan mientras continúan las llegadas masivas" de embarcaciones y las muertes en la ruta atlántica.

Carlos Sánchez ha subrayado que la migración "es un asunto español y europeo, no solo canario", al tiempo que ha defendido el despliegue de Frontex, la colaboración con los países de origen y una política migratoria que "permita evitar las tragedias" en el mar.

En materia de migración, han expuesto que el programa electoral del Partido Popular contempla medidas "específicas para recuperar el control de las fronteras y combatir" la inmigración irregular. En concreto, propone "reforzar de manera permanente" las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en Canarias, así como incrementar el número de patrulleras, incorporar medios aéreos, drones y satélites a la vigilancia marítima, además de garantizar una "presencia estable" de Frontex.

También plantea establecer un plazo máximo de siete días para identificar a quienes sean interceptados tras cruzar irregularmente las fronteras, agilizar las solicitudes de asilo y ejecutar las devoluciones que legalmente correspondan.

Otra de las cuestiones que plantea es una apuesta por una inmigración legal y ordenada, vinculada a las necesidades del mercado laboral y a la capacidad real de acogida de España mediante un sistema de cupos anuales de trabajadores extranjeros y acuerdos con los países que colaboren en los retornos. Además propone prohibir por ley las regularizaciones masivas e indiscriminadas.

REUNIÓN CON EL CLÚSTER MARÍTIMO DE CANARIAS

Mariscal y Sánchez han mantenido este martes una reunión con representantes del Clúster Marítimo de Canarias, donde han incidido en la necesidad de que el Gobierno de España convoque la subasta de energía eólica marina que permita desarrollar el primer parque comercial de estas características en Gran Canaria.

Mariscal ha expuesto que este proyecto supondría una "importante oportunidad" de crecimiento económico, generación de empleo cualificado y diversificación de la economía insular, además de contribuir a reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

También ha indicado que el PP ha liderado en el Congreso de los Diputados iniciativas para impulsar esta subasta, al tiempo que ha resaltado la capacidad de los astilleros del Puerto de Las Palmas para fabricar los componentes necesarios para el desarrollo de esta tecnología.

Finalmente ha resaltado las oportunidades que se abrirían para la Formación Profesional, la universidad y el tejido empresarial, generando una cadena de valor que permitiría convertir a Gran Canaria en el principal núcleo de desarrollo de la industria eólica marina en España.