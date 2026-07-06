El PP ve "impropio" el comportamiento del Gobierno de Torres en Canarias con la trama del 'caso Koldo'

Archivo - El diputado del Grupo Popular, Fernando Enseñat - PP - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado Fernando Enseñat defenderá la postura del Grupo Parlamentario Popular en el debate del Pleno del Parlamento de Canarias que se celebrará esta semana en el que se debatirá el dictamen de la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario en pandemia.

El Grupo Parlamentario Popular recuerda en una nota que ya el informe de la UCO del pasado mes de noviembre ofrecía nuevas pruebas de un "comportamiento impropio" de un presidente de Canarias --Ángel Víctor Torres-- y de su cercanía con la trama vinculada a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, recientemente condenados a 23, 19 y 4 años de prisión.

Los populares detallan que la "trama corrupta" cobró del Gobierno del 'Pacto de las Flores' más de 17 millones de euros, además de los cuatro millones que desaparecieron por la adquisición de mascarillas que nunca llegaron y que se pagaron a la empresa RR7 United.

En la misma sesión plenaria el Grupo Parlamentario Popular preguntará al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por las líneas de trabajo en las que se está trabajando para abordar la situación de sobrecostes que soportan las familias y empresas en islas no capitalinas.

"Vivir en El Hierro y en el resto de las islas no capitalinas no puede convertirse en una penalización", afirma el diputado popular por la isla de El Hierro, Juanma Casañas.

En su opinión, "nadie debería pagar más por el pan, la leche, por los productos básicos o por los materiales necesarios para trabajar solo porque nació, vive o quiere seguir viviendo en una isla más alejada".

Además, el también presidente del Grupo Parlamentario Popular apunta a que "la doble insularidad no es una excusa, es una realidad diaria que se nota en cada factura y en cada compra".

Los populares presentarán también dos iniciativas a debatir, una de Mónica Muñoz acerca de la solicitud de la concesión de la Medalla de Oro de Canarias para Pepe Dámaso por su trayectoria de más de siete décadas como referente del arte canario contemporáneo y otra de Rebeca Paniagua para exigir al Gobierno central la deflactación íntegra del IRPF estatal para frenar la pérdida de poder adquisitivo de las familias canarias.

La implementación de los programas de Formación Sénior de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, si el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha pedido colaboración ante el deterioro de los murales de Jesús Arencibia en la ermita de Santa Catalina del Pueblo Canario y el balance del impulso a los refugios climáticos que lidera la Consejería de Transición Ecológica completan el cupo de iniciativas popular.