El precio de la vivienda usada en Canarias sube un 8% interanual en mayo, según idealista

Archivo - Anuncios de pisos en venta en una inmobiliaria, a 13 de abril de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada en Canarias ha registrado una subida del 8% interanual durante el mes de mayo hasta situarse en 3.281 euros por metro cuadrado, tras crecer un 1,5% en el último trimestre, según el índice de precios inmobiliarios del portal.

Por provincias, en Las Palmas el precio ha subido un 10,2% en el último año, hasta 3.061 euros por metro cuadrado; y en Santa Cruz de Tenerife el incremento ha sido del 6,2%, hasta 3.425 euros por metro cuadrado.

En cuanto a las capitales canarias, Las Palmas de Gran Canaria ha tenido un aumento interanual del 10,3%, hasta 2.764 euros por metro cuadrado; y en Santa Cruz de Tenerife la subida ha sido del 13,1%, hasta 2.606 euros por metro cuadrado.

Mientras, en el conjunto de España, la vivienda usada ha tenido un incremento del 16,9% interanual, hasta 2.795 euros por metro cuadrado, su máximo nivel en la serie histórica al repuntar un 4,5% en el último trimestre.

Así, según el análisis, todas las comunidades autónomas muestran actualmente precios superiores respecto al mismo mes del año anterior, una tendencia que lidera la Región de Murcia con un repunte del 24,6%, seguida por Cantabria (19%), Andalucía (18,3%) y Asturias (17,1%).

Por el contrario, los menores ascensos interanuales de este mes se han dado en Baleares, con una subida del 7,8%, y Canarias, con un 8%. A pesar de ello, el archipiélago balear se reafirma como la autonomía más cara con 5.285 euros el metro cuadrado, por delante de la Comunidad de Madrid (4.739 euros/m2), Euskadi (3.546 euros/m2), Canarias (3.281 euros/m2), Cataluña (2.923 euros/m2) y Andalucía (2.919 euros/m2).

En el lado opuesto se sitúan Extremadura (1.077 euros/m2), Castilla-La Mancha (1.106 euros/m2) y Castilla y León (1.336 euros/m2), que son, según los datos, las comunidades más económicas.

En el análisis por provincias, los datos reflejan aumentos de precio en 49 territorios, con la única excepción de Ourense (-0,9%). La mayor subida se produce en la Región de Murcia donde las expectativas de los vendedores han crecido un 24,6%, seguida de las provincias de Valencia (23,5%), Toledo (20,9%), Almería (19,1%) y Cantabria (19%). Por su parte, en la Comunidad de Madrid han subido un 11,9% y en la provincia de Barcelona, un 13,2%.

A nivel local, todas las capitales de provincia españolas han experimentado incrementos interanuales, salvo Melilla (-1%). En este sentido, Ciudad Real destaca a la cabeza de las subidas con un aumento del 23,1% en el último año, seguida por Murcia (20,1%), León (19,2%), Pontevedra (18,2%) y Salamanca (17,8%).

Por el contrario, la ciudad de Huesca (2,5%) protagoniza el menor ascenso interanual, junto a Lugo (2,6%), Albacete (5,1%) y San Sebastián (5,6%).

Entre los grandes mercados, los precios en los últimos doce meses han crecido un 7,4% en Madrid y un 7,1% en Barcelona. Con este repunte, el precio de la capital madrileña se establece en 5.984 euros/m2 y el de la Ciudad Condal, en 5.243 euros/m2.

En esta línea, San Sebastián repite como la capital de provincia más cara de España al situar su precio medio en mayo en 6.364 euros/m2. En el extremo opuesto se sitúa Zamora como la más económica, con 1.368 euros/m2, seguida por Jaén (1.385 euros/m2) y Lugo (1.460 euros/m2).