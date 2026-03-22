Las presas alivian aguas abajo con "normalidad" en Gran Canaria tras las intensas lluvias de la borrasca 'Therese'

Imagen de un desprendimiento bajo un viario en Gran Canaria por la borrasca 'Therese' - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El agua de los cauces en Gran Canaria corre con "normalidad" y varias presas de la isla alivian aguas abajo sin mayores incidencias tras las fuertes lluvias de la borrasca 'Therese', según informa el Cabildo, que ha decidido mantener el Plan Insular de Protección Civil (PEIN) en fase de emergencia o Nivel 1 ante la persistencia de las lluvias durante los próximos días.

La tendencia, según se expuso en el encuentro encabezado por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, indica un decaimiento progresivo del temporal, en el que el mayor riesgo guarda relación con la afección por chubascos de carácter tormentoso que pueden ser localizados, con mayor probabilidad en zonas de sur, suroeste y cumbre.

Según los modelos, esta situación irá disminuyendo en intensidad progresivamente, recuperándose la normalidad entre el miércoles y el jueves, cuando los alisios recobrarán su protagonismo, si bien los modelos pueden variar. Desde hoy, además, ha bajado sensiblemente la intensidad del viento, aunque siguen registrándose rachas fuertes en cumbres y vertiente sur.

Ahora mismo, en la mayoría de los cauces el agua corre con normalidad y hay varias presas que están aliviando aguas abajo sin mayores incidencias. Se mantiene la monitorización en el conjunto de la red de embalses.

En las próximas horas se espera que alguna presa más pueda empezar a aliviar, por lo que se mantendrá la vigilancia de estos puntos y se monitorizará su evolución. De forma más concreta, se espera la llegada de núcleos tormentos a partir de esta tarde del domingo 22 de marzo y también durante la noche, lo que podría suponer el aumento puntual del caudal en las cuencas afectadas.

SITUACIÓN EN LAS PRESAS

En estos momentos están aliviando con normalidad Candelaria, El Vaquero, Siberio, Parralillo, Caideros, Las Hoyas, Lugarejos, Los Pérez, El Mulato y Gambuesa, así como las presas de la Heredad de Las Palmas. La presa de Las Niñas tiene posibilidades de alivio en los próximos días, si persisten las lluvias, y la Sorrueda está al 70 por ciento de su capacidad.

Detalla, asimismo, el Cabildo que el conjunto de presas de la isla han recogido ya más de 14 millones de metros cúbicos de agua desde el pasado viernes, dato que coincide con el Día Mundial del Agua y supone, subraya la corporación, "una extraordinaria noticia para la isla", y en concreto para el sector primario, la soberanía alimentaria y la seguridad hídrica de Gran Canaria.

Se mantienen diversos cortes en carreteras por desprendimientos y corrimientos de tierra, fundamentalmente. En el caso concreto del acceso a La Culata de Tejeda se ha dado la máxima prioridad a la atención del vecindario incomunicado, en coordinación con la Guardia Civil y Cruz Roja. Además, y en cooperación con la Autoridad Única del Transporte, se trabaja en el establecimiento de una ruta de microbús mientras se reabre la vía.

El Cabildo también ha tomado las riendas en La Aldea, y a partir de este lunes el Consejo Insular de Aguas abordará el arreglo de una tubería de impulsión y coordinará medidas para garantizar el suministro de agua de abasto mientras finalizan los trabajos de reparación.

MEDIDAS PREVENTIVAS

El Cabildo mantiene el cierre de sus instalaciones y actividades al aire libre en zonas de cumbre y vertiente sur, así como los centros de interpretación y vuelve a aconsejar no hacer desplazamientos innecesarios, no transitar por barrancos ni senderos y evitar en general acudir a ver las escorrentías o ir a la cumbre, porque se obstaculiza además al operativo de emergencias.

Además, desde el Consejo Insular de Aguas (CIA) del Cabildo de Gran Canaria ha puesto de manifiesto la necesidad de que el conjunto de la población atienda las medidas mínimas de prevención general de cara a evitar daños materiales y personales.

Se trata de la prohibición de aparcar en los cauces públicos y de transitar por ellos en caso de lluvias intensas, la retirada de los cauces públicos de acopios de materiales y de instalaciones que pudieran verse arrastrados en caso de avenidas, y, en general, la adopción de las medidas de prevención necesarias para evitar, durante el periodo de riesgo, el uso de los cauces y las actividades y acciones que puedan suponer un obstáculo para el flujo de las aguas.

El Cabildo subraya que también habrá mala mar, por lo que aconseja a la población no exponerse a riesgos en el litoral.