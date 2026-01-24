La presentación de aspirantes al trono del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria provoca cortes de tráfico este sábado

Pasacalles anunciador del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2025 - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha informado de que la presentación de las aspirantes al trono del Carnaval este sábado, 24 de enero, tras ser aplazado la pasada semana por razones meteorológicas, se celebrará a las 21.30 horas en los Jardines Rubió del Parque Doramas y provocará cortes de tráfico en la zona.

En concreto, conllevará una reordenación del tráfico en el entorno que implicará cierres totales desde las 17.30 horas del sábado, 24 de enero, hasta las 16.00 horas del domingo, 25 de enero, en el Paseo Madrid, en el tramo comprendido entre Domingo Rivero y Pérez del Toro; en el Paseo Tomás Morales, entre la avenida Juan XXIII y el Paseo Madrid; y en la calle Emilio Ley, que ya presenta un cierre total de carriles en sentido sur desde las 15.00 horas del 16 de enero por el montaje del escenario, según ha informado el Ayuntamiento capitalino en nota de prensa.

También se decretará el cierre total del tráfico, excepto para acceso a garajes, en las calles Tirso de Molina y Alfonso El Sabio, en el mismo intervalo horario. Estas restricciones afectarán además al transporte público.

Por su parte, el servicio de Guaguas y el de taxis verán interrumpido el recorrido frecuente entre las 17.30 horas del 25 de enero y las 16.00 horas del 27 de enero en vías como el Paseo Madrid, Emilio Ley, Pérez del Toro --en el tramo entre Emilio Ley y la avenida Juan XXIII-- y Góngora, desde Alejandro Hidalgo hasta Emilio Ley, todas ellas condicionadas por el montaje y desarrollo del evento.

Además se procederá al cierre del carril bici en la calle Emilio Ley y en el Paseo Madrid, entre Domingo Rivero y Pérez del Toro, desde las 17.30 horas del sábado hasta las 16.00 horas del domingo.

Como medida adicional se habilitará de forma excepcional el carril bus-taxi para todo tipo de vehículos en la calle Pérez del Toro, en el tramo comprendido entre Emilio Ley y la avenida Juan XXIII, durante el periodo en el que permanezcan vigentes las restricciones.