El presidente de Canarias dice que "es difícil" confiar en un Gobierno de España como el actual que "no cumple"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este lunes que "es difícil" confiar en un Gobierno de España como el actual que "no cumple" con el archipiélago, en relación a una posible investidura que lleve a que se repita la coalición del actual Ejecutivo central.

Clavijo ha apuntado, en declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto, que la posición de su partido, Coalición Canaria (CC), es que van a estar "siempre" con los "intereses de Canarias, con lealtad a la Constitución y, por supuesto, para ser leal y ayudar a Canarias se puede hacer dándole estabilidad al Gobierno de España".

Sin embargo, puntualizó que en estos momentos lo que la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, le transmitirá al Rey es que CC "no" está comprometida "absolutamente con nadie porque nadie" se lo ha solicitado una vez terminó la investidura de Alberto Núñez Feijóo, con el que sí habían firmado un acuerdo.

Aún así el presidente canario y líder de los nacionalistas subrayó que "es difícil" confiar en un gobierno que "deja solo" al archipiélago en cuestiones como "la inmigración, es difícil confiar en un gobierno con el que alcanzas un acuerdo de presupuestos para el 2023 y no cumple".

Agregó que a día 2 de octubre "no" ha llegado a Canarias el "dinero de la inmigración, no han venido los planes de empleo, no han venido los fondos de la pobreza, ni se han revisado los costes tipos que está generando un destrozo en las economías familiares porque se sigue teniendo la cesta de la compra más alta del Estado, por lo cual así es difícil tener una relación de confianza".