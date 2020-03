El presidente de la FEMP reclama reformas para los ayuntamientos: "huérfanos de competencias pero no de responsabilidad"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reclamado este lunes reformas con las que ordenar la capacidad de las corporaciones locales, ya que consideró que están "huérfanos de competencias pero no de responsabilidades".

Caballero señaló que en España se produjo en su momento "la primera descentralización del Gobierno a las comunidades" pero no se llegó a la segunda, de las autonomías a los municipios, a pesar de ser estos, dijo, los que hacen la política social o los que cuidan las playas, entre otras cuestiones.

Esto, añadió durante un desayuno informativo del Grupo Prensa Ibérica en la capital grancanaria, conlleva que los ayuntamientos al "no" tener competencias, "no" tienen tampoco recursos, sin embargo matizó que a pesar de estar "huérfanos de competencias", no lo están de responsabilidad.

"Un apelotonamiento de competencias en las comunidades autónomas (...) con una severa incapacidad de desarrollarla. ¿Cómo se produce el fenómeno? El fenómeno se produce con que las comunidades hacen leyes lanzando las competencias a las corporaciones locales y no tenemos recursos para hacerlas", apostilló.

Por ello, incidió en la necesidad de que en este mandato se produzca una reforma legislativa --de la ley del régimen local-- que ordene esta situación de competencias para "saber qué tiene que hacer cada uno", así como una reforma de la financiación, entre otras.

Asimismo, agregó que cuando se produzca la reforma de la Constitución Española, aunque "no se dan las condiciones objetivas" en estos momentos, las corporaciones locales quieren estar porque "no es suficiente" los tres artículos que se les dedica pero aseguró que este planteamiento "no" se hace por poder, sino porque se necesita más capacidad porque "todo sucede en lo local".

LAS CORPORACIONES LOCALES TIENEN UNA SOLVENCIA "EXTRAORDINARIA"

Caballero ha defendido además la solvencia "extraordinaria" que tienen las corporaciones locales a pesar de la imposición del techo de gasto, ya que apuntó han sido las únicas que han cumplido porque las comunidades "lo incumplieron y el Gobierno lo incumplió".

En este sentido, aseguró que las corporaciones locales lo han cumplido con cuatro puntos del PIB, lo que supone una aportación de 44.000 millones de euros al Gobierno central. A ello añadió que en la actualidad los ayuntamientos tienen un remanente de 29.000 millones de euros.

"--Cristóbal-- Montoro hablaba de despilfarro de las corporaciones locales y somos los únicos que cumplimos", apuntilló.

Finalmente, en relación a la calidad de la gobernanza municipal, Caballero aplicándolo a su experiencia personal, consideró que "mucho mejor" que la de las comunidades autónomas porque aseguró que en su ayuntamiento existe "transparencia total", sin embargo cuando intenta conocer algunas cuestiones de Galicia, "no" es capaz.

En relación con ello, apuntó a modo de ejemplo, que cuando intenta saber si el Gobierno gallego subvenciona vuelos en el aeropuerto de Santiago de Compostela, "no" consigue dar con esta información.