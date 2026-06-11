El primer recorrido en papamóvil de León XIV en Canarias se salda con vítores pero sin contacto directo

El Papa León XIV llega a la base aérea de Gran Canaria-Gando, a 11 de junio de 2026, en Gran Canaria, Islas Canarias (España). - Roberto Medina / ACFI - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer recorrido en papamóvil de León XIV en Canarias, que ha tenido lugar en Las Palmas de Gran Canaria, se ha saldado con vítores y mensajes de afecto, pero más rápido de lo previsto y sin contacto directo con los asistentes, tal y como sí ocurrió en Madrid o Barcelona.

El trayecto era corto, de unos 500 metros, y ha durado menos de 10 minutos, cuando se llegó a prever que durara entre 15 minutos y la media hora.

El trayecto se desarrolló a mayor velocidad que en sus anteriores paseos en el país y no dio la mano a nadie ni bendijo bebés, pese a que algunos padres sí lo intentaron.

Gritos como "qué alegría", "Papa León, te queremos un montón" o "quién ha venido, ¡ha venido el Papa!", acompañaron el recorrido en el que se pudieron ver adultos de todas las edades, familias, niños y niñas subidos a hombros de sus padres y alguna bendición general lanzada por el Sumo Pontífice.

Además de los saludos, también algún pulgar en alto y aplausos del Papa al propio público, que no solo se encontraban en la calle sino que vieron pasar a León XIV desde los edificios colindantes.

El Papa había llegado minutos antes hasta el exterior del Teatro Pérez Galdós, sobre las 13.51 horas, para recibir la medalla de oro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de parte de su alcaldesa, la que también fuera ministra de Sanidad, Carolina Darias.