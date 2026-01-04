Primero Canarias reclama una salida política para Venezuela con garantías democráticas y tutela de la ONU

03 January 2026, Venezuela, Caracas: Supporters of Venezuelan President Maduro gather in the city center to protest against the US attacks. Photo: Javier Campos/dpa - Javier Campos/dpa

Municipalistas Primero Canarias ha rechazado la acción militar unilateral de Estados Unidos en Venezuela y ha reclamado una salida política con garantías democráticas y tutela de la ONU.

En este sentido, se ha mostrado contrario a cualquier acción militar unilateral o injerencia extranjera que vulnere la legalidad internacional, la paz y la justicia entre los pueblos, así como los principios recogidos en la Carta de los Derechos Humanos.

Según ha explicado la formación en un comunicado, considera que la actuación de Estados Unidos supone una vulneración del derecho internacional y no contribuye a una solución justa ni duradera para Venezuela.

Al mismo tiempo, ha denunciado la deriva autoritaria del Estado venezolano, caracterizada por la ausencia de garantías democráticas plenas, la represión de la disidencia política y el deterioro de los derechos civiles, sociales y humanos de la población, lo que ha agravado la crisis social, económica y humanitaria que sufre el país.

No obstante, Primero Canarias ha subrayado que ninguna vulneración de derechos puede justificar acciones militares unilaterales ni injerencias externas.

Desde esta posición, ha defendido la necesidad de devolver cuanto antes la voz al pueblo venezolano mediante un proceso de transición democrática pacífica, con plenas garantías, respeto a las libertades públicas y sin la imposición de terceros.

Asimismo, Primero Canarias muestra su apoyo y solidaridad tanto con los venezolanos que residen en Canarias como con los canarios y canarias que viven en Venezuela, ante un escenario marcado por la incertidumbre y la preocupación.

La organización hace un llamamiento a la sociedad venezolana y a la comunidad internacional para promover una salida política, rápida y pacífica a la actual crisis.

A tal fin, considera imprescindible que la actual dinámica militar deje paso a una acción política multilateral, con la tutela y legitimidad de la Organización de las Naciones Unidas.