Prisión provisional para el Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y 5 personas más por tráfico de drogas

Sucesos.- Siete detenidos, entre ellos un policía local de Las Palmas de Gran Canaria, por tráfico de drogas - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El magistrado al frente este jueves de la plaza n.º 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de seis de los detenidos esta semana, entre ellos un Policía Local de la capital grancanaria, por presuntamente pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y que operaba en el archipiélago canario.

El juez del órgano que dirige la investigación así lo ha decidido tras tomar declaración este jueves a las siete personas detenidas, dejando en libertad provisional con medidas (comparecencia apud acta dos veces al mes) solo a uno de los arrestados, según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Así, el instructor atribuye indiciariamente a los investigados delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas. Finalmente indican que se ha levantado el secreto de sumario para las partes.