La producción industrial sube un 3,4% en abril en Canarias, 0,8 puntos menos que la media nacional

Archivo - Imagen de archivo de una industria de Castilla y León - JCYL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido un 3,4% interanual el pasado mes de abril en Canarias, 0,8 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 4,2%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este sentido, la producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en las islas y encadena dos meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial crece en catorce comunidades autónomas y disminuye en otras 3. Murcia (+9,3%), Castilla-La Mancha (+8,1%) y Andalucía (+8%) fueron las que registraron mayores subidas, mientras que en el lado contrario se sitúan Extremadura, Baleares y Asturias con retrocesos de un 10,9%, 8,1% y un 2,9%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Canarias ha aumentado un 0,1%, frente a un incremento del 0,5% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 0,3% con un incremento del 13,3% en el caso de los duraderos y un 0,2% menos para los no duraderos.

En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 9,3%;, los bienes intermedios anotaron un 6,9% más y los de la energía, un 2,8% más.

DATOS NACIONALES ---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la producción industrial

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/indice-produccion-industrial-ipi...