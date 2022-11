Prosigue la tramitación parlamentaria del presupuesto tras el rechazo a las enmiendas a la totalidad de CC-PNC y PP

Domínguez (PP) ve los presupuestos "injustos, irreales e irresponsables" y Barragán (CC-PNC) cree que ayudarán "poco o nada" a la economía canaria

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha acordado este miércoles que continúe la tramitación del presupuesto autonómico de 2023 tras rechazar las enmiendas a la totalidad de CC-PNC y PP con 36 votos en contra, 32 a favor y dos abstenciones.

El presupuesto, que ha sido defendido por el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, alcanza un importe total de 10.180 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,9 por ciento y de 1.082 millones respecto a las cuentas de 2022, y cuenta con beneficios fiscales por valor de 2.321 millones y una rebaja vía IRPF valorada en 100 millones.

El gasto social experimenta un incremento del 9,4% para situarse en los 7.478 millones de euros y destaca especialmente el departamento de Derechos Sociales cuyas partidas suben 89 millones de euros, un 15,3%, para situarse en los 669 millones --un 45% desde que se inició la Legislatura--.

Además, el Servicio Canario de la Salud gestionará 3.793 millones de euros (331,7 millones más que este año), lo que supone un incremento del 9,5% mientras que Educación crece un 8,8% para situarse en los 2.326 millones de euros.

Respecto a las políticas de apoyo a los sectores productivos, estas crecen hasta los 395 millones de euros, mientras que las inversiones alcanzarán los 1.764 millones de euros, lo que supone un significativo incremento respecto al año 2019 de un 90,8% y un 75%, respectivamente.

Asimismo, las cuentas incluyen que la reconstrucción de La Palma contará con 100 millones, 60 ya consignados y otros 100 millones vía crédito.

Rodríguez ha comentado que el debate sobre las enmiendas a la totalidad ha demostrado que la oposición no es "una alternativa" de Gobierno y frente a ello ha reivindicado un Ejecutivo "unido" y que ha representado un "liderazgo tranquilo" para hacer frente a una Legislatura convulsa por la pandemia y los efectos económicos de la guerra en Ucrania.

Ha comentado que con un mandato normalizado las transformaciones sociales en las islas serían "más profundas" y por ello confía en los resultados electorales de mayo para mantener la misma alianza política "y ustedes calentando banquillo", en referencia a CC y PP.

El portavoz del Grupo Popular, Manuel Domínguez, ha dicho que los presupuestos son los más "injustos, irreales e irresponsables" de la historia de Canarias porque arrastran "una losa demasiado pesada", pues incurren en deuda e incrementan los impuestos al depender de los PGE.

Ha cargado contra la falta de previsión del Gobierno --"no han acertado en una"-- y advertido de que las cuentas "crean falsas expectativas" para los canarios pues se proyectan inversiones que después no se ejecutan.

Domínguez ha dicho también que "es una vergüenza" que no se haya ejecutado aún un plan de vivienda en La Palma, lo que demuestra la "incapacidad manifiesta" para ejecutar el presupuesto pese a que el Gobierno ha tenido a disposición muchos recursos económicos.

BARRAGÁN RECLAMA MÁS EFICACIA

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha comentado que el presupuesto autonómico es "mejorable" e "insuficiente" y se puede encontrar una forma "más eficaz" para afrontar la "incertidumbre" de 2023.

Ha detallado que el presupuesto "ayudará poco o nada" a la recuperación económica de las islas pues no va a llegar a las familias y entiende que el plan de ahorro de 100 millones no es suficiente.

Asimismo ha lamentado que el Gobierno de Canarias no haya querido debatir sobre su propuesta alternativa y no distribuya mejor los recursos para buscar la "excelencia" en la gestión. "No han considerado siquiera sentarse cuando se llenan la boca de diálogo", ha señalado.

El portavoz de Ciudadanos, Ricardo Fernández (Cs), ha criticado la falta de ambición del Gobierno de Canarias con la reforma fiscal incluida en el proyecto de presupuestos de 2023 y ha instado a evitar el "despilfarro" de recursos públicos.

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto Vidina Espino ha tildado de "estafa" la reforma fiscal impulsada por el Gobierno en los presupuestos autonómicos dado que suma 100 millones y solo en IGIC el incremento rondará los 500 millones.

CURBELO: "TODAS LAS POLÍTICAS NO SON IGUALES"

El portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha dicho que el presupuesto autonómico de 2023 es "razonable y equilibrado" y el "mejor" para fortalecer los servicios básicos e impulsar el crecimiento de las islas.

Además ha defendido la "estabilidad" del pacto regional para sacar adelante sus cuartas cuentas de la Legislatura y que demuestra que "todas las políticas no son iguales".

El portavoz de Sí Podemos, Manuel Marrero, ha advertido del riesgo de que el apoyo de CC a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no confunda las alianzas políticas en las islas y se vuelva a gobiernos anteriores caracterizados por las "traiciones". "Frente a gobiernos de regreso, gobiernos de progreso", ha señalado.

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, ha afirmado que los presupuestos de 2023 son "buenos" y siguen el "manual" de crecer sin subir impuestos ni el endeudamiento y aumentando la recaudación para poder atender mejor los servicios públicos y ayudar a los sectores productivos.

Ha desmontado las "enmiendas Benjamin Button" de la oposición porque han tratado de demostrar que "es mejor" el presupuesto de 2018 con menos recursos que el de 2023 cuando ahora hay una "mejora indudable" de la dependencia, hay más ayudas para colectivos vulnerables y menos paro y más cotizantes.

El portavoz económico del Grupo Socialista, Iñaki Lavandera, ha dicho que el presupuesto autonómico de 2023 aporta "certidumbre" al futuro de las islas y consagra que Canarias "mejora día a día".

Ha admitido que "queda mucho por hacer" pero entiende que este documento es un "orgullo" que apuntala la senda de gobierno trazada por el 'Pacto de las Flores' con más inversión y contribución de recursos a los servicios sociales.