El proyecto piloto de inclusión social NEAE+21 mantiene en su hoja de ruta extenderse a las islas no capitalinas

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Programa NEAE+ 21, que busca mejorar la incorporación a la vida adulta del alumnado mayor de 21 años con discapacidad intelectual, es un proyecto piloto que comenzó su andadura en 2024 y que planea extenderse a las islas no capitalinas, entre ellas La Gomera y Lanzarote, de quienes ha recibido solicitudes y posibilidades de espacio.

Los responsables del proyecto han comparecido este viernes en el Parlamento de Canarias, desde donde han resaltado el carácter "joven" de una experiencia piloto que en la actualidad está siendo evaluada por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. "Están con nosotros desde el inicio del proyecto, desde la fase de diseño, y con el informe que elaborarán podremos ir haciendo los ajustes necesarios para dar respuesta".

Desde el programa, Xoan Carlos Martínez ha descrito que el proyecto cuenta en la actualidad con alumnado "muy ilusionado" y con ganas de "demostrar" sus capacidades. Ha concretado su trabajo en el día a día, con tres ámbitos de intervención: autonomía personal, inclusión social y laboral.

En ese sentido, ha proseguido, se abordan además competencias fundamentales, que pasan por la gestión emocional, el aseo personal, el control postural, funciones ejecutivas, de estructuración del tiempo y el espacio, así como sobre el uso básico de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. En definitiva, aprendizajes orientados a fomentar su autonomía y autoconfianza en el día a día.

Durante la comparecencia de los responsables del programa también han estado presentes Lorenzo Rojas y Airam Morales, alumnos del proyecto, que han descrito las actividades concretas que han realizado como beneficiarios del programa, destacando sus mejoras en autonomía: "Ahora soy más autónomo", resaltaba uno de ellos en su intervención.

Si bien la mayoría de grupos políticos han resaltado los aspectos positivos de este proyecto, algunos han solicitado, además, actualizaciones sobre el estado y los requisitos del mismo. De este modo, la Agrupación Socialista Gomera ha preguntado por esos "requisitos excesivamente estrictos" denunciados por algunas familias ante las cifras de la primera convocatoria, en la que de 32 plazas ofertadas, se dieron 10 de las 24 solicitudes.

Frente a esta cuestión, la coordinadora Vita Concepción Fernández ha resaltado que se está a la espera del informe de la Agencia Canaria para confirmar si esos requisitos de admisión están "muy elevados o no", pero desde la propia organización se cree y estima que está "bien ajustado el perfil del alumnado".

De hecho, ha concretado, en el proceso de selección no se piden requisitos académicos, porque "no importa que los alumnos no hayan logrado aprender a leer y escribir o usar una calculadora". Sin embargo, lo que sí se quiere es facilitar su integración en las rutinas cotidianas."Lo más que queremos es que ellos se integren en la vida real con las competencias que ellos ya tienen y con lo que les podamos ofertar", ha añadido.

Respecto a las posibilidades de ampliación del proyecto a islas no capitalinas, ha comentado la posibilidad de extenderlo a La Gomera, desde donde hace unos días se recibió una solicitud por parte del Centro de Educación de Personas Adultas, que también ha proporcionado facilidades de un posible espacio a utilizar. También, ha añadido, en este proceso de desarrollo del programa han recibido alguna solicitud de Lanzarote.