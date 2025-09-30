El PRUG del Teide se orienta a acabar con la masificación: guaguas lanzadera en 'horas pico' y aparcamiento con reserva

Archivo - El Cabildo de Tenerife celebra que "prevalezca la cordura" tras la suspensión de la protesta en el Teide - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide, aprobado inicialmente este lunes por el Patronato, se orienta a reducir la presión y masificación de vehículos con un plan de movilidad que debe elaborar el Cabildo de Tenerife.

Así lo ha avanzado a los periodistas el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, quien ha detallado que entre las 09.00 y las 13.30 horas solo se podrá acceder al parque en guaguas lanzadera --se construirán aparcamientos en la periferia del parque para que los visitantes dejen sus vehículos--.

El consejero ha precisado que se podrá cruzar el parque por la carretera en vehículo privado o de alquiler aunque no se podrá aparcar, y fuera de las 'horas punta', se hará vía reserva con las plazas que queden disponibles.

"Yo creo que es algo razonable, actual y que nos permitirá tener control de afluencias y de flujos dentro del Parque Nacional del Teide", ha comentado.

Zapata ve "positivo" que prosiga la tramitación del plan rector --a finales de octubre se debatirá en el Patronato de Parques Nacionales-- y aunque ha reconocido que a su departamento le hubiera gustado ir "más allá" han priorizado que se apruebe "cuanto antes" dado que estaba "desactualizado" tras 40 años.

En su opinión, se trata de "proteger una de las joyas de la corona" y uno de los "emblemas" de Canarias y de España con un conjunto de medidas en las que "no siempre es sencillo conseguir el equilibrio".

Zapata ha dicho también que hay un "pequeño" avance en la regulación de los usos tradicionales en el Teide como la apicultura o la actividad cinegética.