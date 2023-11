El PSOE anuncia una enmienda a la totalidad a los presupuestos del Cabildo de Tenerife por "engañosos y decepcionantes"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo socialista en el Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de la Corporación y de 50 enmiendas parciales "con el afán de ser constructivos e intentar mejorar estos presupuestos".

Pedro Martín ha afirmado en rueda de prensa que estas cuentas "no son las que la ciudadanía de Tenerife necesita", son "engañosas y decepcionantes" y "no solo no resuelven la vida de la gente, sino que, además, no reflejan los anuncios que se vienen realizando, generando expectativas a los ciudadanos que, evidentemente, no se van a cumplir".

Martín ha remarcado que gran parte de las medidas, especialmente en materia de movilidad y carreteras, que ha anunciado Rosa Dávila no tienen su traslación en los presupuestos y ha dicho que a pesar de ser unos presupuestos expansivos, con un crecimiento del 10% y de superar los 1.000 millones de euros, retiran importantes fondos a los municipios y recortan en materias como Igualdad o Diversidad.

El presidente del grupo socialista ha querido recordar que las políticas "no se hacen en las declaraciones públicas. Se hacen poniendo dinero para planes y proyectos en el Presupuesto anual. Rosa Dávila anuncia que su política será municipalista pero le quita a los alcaldes y alcaldesas de Tenerife dinero para que puedan mejorar la vida de sus ciudadanos".

Pedro Martín cree que el Cabildo debe ser la institución que vertebre y fomente el municipalismo en la Isla. Sin embargo, a su juicio, "estas cuentas son antimunicipalistas porque casi eliminan la subvención a políticas de empleo dejándola en 1 millón de euros frente a los 8,8 millones del año anterior; lo que supone un 88% menos y muy lejos de los tres programas por valor de los 29 millones de euros que pusimos nosotros o los 54 millones de euros de las líneas de apoyo a las empresas que permitieron rebajar las cifras de desempleo en la isla", apostilló.

También denunció la reducción del Programa de Modernización de los municipios, que se reduce un 40%, o la bajada de casi un 17% del presupuesto del Consejo Insular de Aguas, "con lo que se pone en riesgo el avance realizado en saneamiento", advirtió el también expresidente del Cabildo.

Indicó que otras partidas que se reducen son la destinada al Programa 'Tenerife y el Mar', que se enfocaba en mejorar las infraestructuras de las costas degradadas y que baja un 50%, y las ayudas a los Agromercados, que bajan un 82%, "poniendo en riesgo la viabilidad de alguno de ellos como el de Fasnia o el de La Laguna".

Por otra parte, el consejero socialista denunció la reducción del presupuesto de Igualdad del 9% y la de Diversidad en un 52%, "reducción que se ve plasmada principalmente en el principal instrumento del Cabildo Insular de Tenerife para favorecer políticas de igualdad en la isla de Tenerife: el Marco Estratégico de Tenerife Violeta, que reduce su presupuesto un 5%".

Para Pedro Martín, "en un proyecto de presupuesto expansivo, como es el presentando por el actual grupo de gobierno insular de Coalición Canaria y el Partido Popular, es inadmisible e inexplicable que se reduzca el presupuesto para desarrollar políticas de igualdad en la isla de Tenerife y más en el momento histórico actual donde existen formaciones políticas con representación en las diferencias instituciones públicas que son negacionistas de la violencia machista y, por tanto, de la expresión más cruel de la desigualdad".

MOVILIDAD.

Martín señaló, también, que pese a ser un grave problema de la Isla, el presupuesto de Movilidad crece apenas un 1%, por lo que "en un presupuesto que sube un 10% no parece que se plantee como una prioridad más allá de los anuncios o medidas experimentales como el cierre de la TF-5 en Guamasa".

De igual manera, expresó su preocupación por el importe de la cuantía económica para la Pasarela del Padre Anchieta "porque con ella se evidencia que con la financiación consignada la obra se demora a 2025", y añadió que tampoco hay partidas económicas específicas para el tren del Sur y se consignan apenas 50.000 euros para una aportación económica del área de Movilidad a Metropolitano para el tren del Norte.

Algo similar ocurre con la ampliación del tranvía desde La Laguna hasta el Aeropuerto de Tenerife Norte. "Se anuncia que se va impulsar, pero se consignan 0 euros en el proyecto de presupuesto de 2024. Lo mismo ocurre con los protocolos con Ashotel o la ULL, que se anuncian y firman pero que tienen 0 euros consignados", advirtió Pedro Martín.

El presidente del grupo socialista sostuvo que otra de las medidas que se venían impulsando desde el mandato anterior eran los Carriles Bus-Vao, línea que el actual grupo de gobierno de CC-PP también ha defendido como las mejores soluciones en la Autopista del Norte y del Sur.

"Sin embargo, el actual grupo de gobierno insular de CC-PP en el proyecto de presupuestos para 2024 consigna apenas 15.000 euros para la licitación de las obras de cada uno de los proyectos. Además, se corre el serio riesgo de perder los 13 millones de euros de los Fondos Next Generation EU que se obtuvieron el año pasado para este fin", afirmó.

Con respecto a carreteras, Pedro Martín recuerda que el resultado "dudoso" del "experimento" del cierre del enlace 14 de la TF-5 a la altura de Guamasa y que la presidenta del Cabildo anunció que para mantener el cierre se harían obras en la TF-235 y en la TF-152, vías insulares que discurren de forma paralela a la TF-5; "sin embargo en presupuesto no hay partidas para ello".

Otros ejemplos, apuntó Martín, son que para parkings disuasorios se consignan solo 15.000 euros o que no hay partidas para el supuesto acuerdo con el sector las grúas para que puedan retirar vehículos en menos de 15 minutos.

A todo ello, el PSOE denuncia que "es incomprensible que en los objetivos estratégicos del presupuesto se incluya el impulso de las infraestructuras viarias y promover la ejecución y finalización de las mismas, al tiempo que se da un tijeretazo al presupuesto insular de carreteras de Tenerife con una reducción de un 11%".