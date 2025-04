El PSOE canario afea la "ausencia" del PP de Canarias 72 horas después de su rechazo al decreto de menores migrantes

LA LAGUNA (DE TENERIFE), 12 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Organización del PSOE en Canarias, Nira Fierro, se ha preguntado este sábado "dónde están los diputados y diputadas del Partido Popular" en Canarias, así como dónde está el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez (PP), "72 horas después" de la convalidación del decreto ley para la distribución obligatoria de menores migrantes no acompañados, donde la formación popular votó en contra.

"¿Dónde está el señor Manuel Domínguez 72 horas después de la votación en el Congreso?", se ha cuestionado la secretaria de Organización del PSOE regional en declaraciones a los medios de comunicación con motivo del Congreso regional de Juventudes Socialistas de Canarias que se celebra en su sede en La Laguna (Tenerife)

¿Lo más importante que tiene que decir el PP canario después de la votación es que harán un Congreso en Fuerteventura? ¿Eso es lo más importante que tiene que decir el Partido Popular en Canarias, que se sienta cada lunes en el Consejo de Gobierno?", ha proseguido la socialista.

"Es una vergüenza que esta gente gobierne esta tierra con la complicidad del señor Fernando Clavijo", ha deslizado Fierro, que ha destacado que la votación de este jueves ha sido la "más importante que ha tenido Canarias "en los últimos 30 años", después la relativa a su Régimen Económico y Fiscal (REF).

Ha lamentado, asimismo, que el PP de Canarias sea un partido "totalmente ausente" de las decisiones que afectan a los canarios y canarias, cuestión que no debe "extrañar" a nadie porque, ha continuado, "es lo que lleva haciendo el Partido Popular en el Gobierno de Canarias durante todo este tiempo", es decir, "sobrevivir".

CONGRESO DE JUVENTUDES SOCIALISTAS

En paralelo, la secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, ha asistido este sábado Congreso regional de Juventudes Socialistas de Canarias, en la sede del PSOE La Laguna, donde el nuevo secretario general de esta organización, Borja Delgado, ha presentado la Comisión Ejecutiva.

Desde allí, Fierro ha destacado la necesidad del PSOE canario de contar con una juventud socialista "muy fuerte", sobre todo ante "la incapacidad" del actual Gobierno de Canarias (CC y PP) de hacer frente a los "principales retos que tiene el presente y futuro de la juventud en las islas".

En ese sentido, ha afeado la actitud de un Ejecutivo que, expone, "contrata a influencers que evaden impuestos en paraísos fiscales, que contrata a racistas para dar conferencias en los centros públicos", así como que "tiene un Director General de Juventud que parece estar más centrado en mejorar su marca personal en las redes sociales, que, en definitiva, en mejorar las condiciones de los jóvenes de Canarias".

Por su parte, el nuevo secretario general de esta organización, Borja Delgado, ha detallado que hoy, en La Laguna, debatirán esas "realidades y necesidades" de los jóvenes, lo que "realmente importa e interesa" a la juventud, frente a un Gobierno canario que, ha dicho, "oprime a la libertad de pensamiento de los jóvenes en la educación, ahí están los 'pseudoinfluencers' en las clases, cuando se debe primar una educación de calidad".

"También venimos a hablar de universidad, una universidad pública de calidad frente a esas universidades privadas que, cada vez, van ganando más terreno en nuestra tierra. Tenemos dos universidades públicas en canarias y cinco o más de cinco privadas", ha destacado el secretario general de la juventud socialista.

ENFOQUES EN VIVIENDA Y TURISMO

Preguntados por las posturas de los jóvenes socialistas en torno a la vivienda, Delgado ha incidido en que "está claro" que el "problema de la vivienda" no se va a solventar, a corto plazo, con la construcción de vivienda pública. Por ello, ha defendido medidas a corto y a medio plazo, como la movilización de vivienda vacía.

También ha recordado la necesidad de poner un tope al precio del alquiler, así como de defender la aplicación real de la ley de la vivienda.

Delgado no ha olvidado abordar la reivindicación canaria en torno al modelo turístico. Sobre él ha dicho que es un modelo "depredador", que "no mira por los intereses de la gente y no devuelve el esfuerzo que dedican los trabajadores del sector de la hostelería". Ha recordado así la necesidad de un cambio que garantice "derechos".