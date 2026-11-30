LAS PALMAS/SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha logrado mantener Canarias en 'rojo' y logra ser la fuerza más votada, pese al auge de Vox y a costa del PP, mientras que los nacionalistas de CC en alianza con 1º Canarias han logrado diputado en las 2 provincias.

Con el 95,95 por ciento escrutado, PP es la segunda fuerza con 4 diputados pero perdiendo 2, los mismos que sube Vox. Juntos suman más escaños que el PSOE, por un escaño, aunque en votos aglutinan casi el 50% del voto, concretamente el 48,18 por ciento.

El PSOE es la primera fuerza con un 29,38 por ciento de los votos, lo que para los socialistas supone mantener su número de representantes respecto a los comicios de 2023, con 6.

Por provincias, el PSOE ganaría en Las Palmas, con 3 diputados, por 2 del PP, 2 de Vox y 1 de CC-1ºCAN. En la de Santa Cruz de Tenerife, por su parte, el PSOE suma 3 diputados, con 2 para el PP, 1 para Vox, igual que CC-1ºCan.

La participación ha alcanzado el 73,79 por ciento, lo que supone un avance de 15,61 puntos respecto al 58,18 por ciento de 2023. Los votos nulos suman el 0,97 por ciento y los en blanco un 0,81 por ciento.