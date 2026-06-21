El Puerto de Arrecife (Lanzarote)) recibe por primera vez una plataforma 'offshore' con el 'Noble Globetrotter I'

Barco perforador 'Noble Globetrotter I' - CEDIDO POR AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

ARRECIFE (LANZAROTE), 21 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Arrecife (Lanzarote) ha recibido por primera vez una plataforma 'offshore' con la llegada del barco perforador 'Noble Globetrotter I', que realizará una escala técnica y logística de unos tres meses en el muelle de Los Mármoles.

Así lo ha informado la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), cuya presidenta, Beatriz Calzada, ha puesto en valor que la llegada de este buque demuestra que el puerto "está plenamente preparado para acoger operaciones de esta complejidad".

Además, ha asegurado que haber atendido con éxito una escala de estas características confirma que avanzan "en la dirección correcta para ampliar las oportunidades de negocio" y seguir posicionando las instalaciones como una alternativa competitiva.

Por su parte, el 'Noble Globetrotter I', de bandera liberiana y construido en 2011, cuenta con una eslora de 189 metros, una manga de 32,2 metros, un tonelaje bruto de 35.676 GT y un peso muerto de 32.477 toneladas.

El barco, diseñado para operar en entornos 'offshore' complejos y en aguas profundas, pertenece a Noble Corporation y ha llegado a Lanzarote tras finalizar sus últimos trabajos en el mar Negro, con una escala previa en Turquía.

SE PREVÉ QUE ESTÉ 60 DÍAS EN LA ISLA

Durante su estancia en la isla, que se prevé que dure alrededor de 60 días, la plataforma desarrollará trabajos de mantenimiento y pequeñas reparaciones a flote, además de operaciones de aprovisionamiento, suministro de combustible y un relevo de tripulación.

En este sentido, la compañía Hamilton y Cía. coordina esta operativa técnica y logística en calidad de consignatario y operador logístico de la escala.