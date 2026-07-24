Puerto de la Cruz reivindica la calidad de las aguas de Playa Jardín y reduce la contaminación a un episodio puntual

El alcalde del Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso (c), en una rueda de prensa para dar cuenta de la situación de Playa Jardín - AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha defendido este viernes la calidad de las aguas de Playa Jardín y achacado la denuncia del PSOE por contaminación a un episodio aislado y puntual registrado por Salud Pública el 23 de junio en la zona de El Charcón.

En la rueda de prensa participaron el alcalde, Leopoldo Afonso; el primer teniente de alcalde y concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández y el segundo teniente de alcalde y concejal de Servicios Generales, Alonso Acevedo.

Desde el consistorio han relatado que Playa Jardín permanece abierta desde el 17 de junio de 2025 después de un proceso de recuperación sustentado en controles sanitarios, trabajos continuados sobre la red de saneamiento y medidas preventivas destinadas a reducir el riesgo de alivios, obstrucciones y vertidos accidentales.

Así, los resultados disponibles confirman que la calidad del agua es actualmente "excelente".

El Ayuntamiento explicó que, frente a un "resultado aislado" registrado por Salud Pública el 23 de junio en el punto de muestreo PM5, correspondiente a la zona de El Charcón, las muestras posteriores realizadas por la propia autoridad sanitaria ofrecieron valores "plenamente favorables".

A ello se suman las analíticas encargadas por el Ayuntamiento a un laboratorio independiente durante esas mismas fechas, cuyos resultados también acreditaron una "calidad excelente" del agua, lo que descarta una contaminación continuada o generalizada en Playa Jardín.

En esa línea, el Gobierno municipal señaló que un "único resultado discordante, contradicho inmediatamente por diferentes análisis posteriores, debe ser estudiado desde un punto de vista técnico y no utilizado para generar alarma entre la ciudadanía".

De hecho, durante la comparecencia se presentó un certificado emitido por la secretaría accidental del Ayuntamiento en el que se hace constar que los días 22 y 23 de junio no tuvo entrada en el consistorio ninguna comunicación oficial de la Dirección General de Salud Pública que recomendara o exigiera el cierre de Playa Jardín y por el contrario, fue el propio Gobierno local el que trasladó a Salud Pública, mediante oficio remitido el 24 de junio, los resultados de las analíticas encargadas por el consistorio para verificar preventivamente el estado del agua durante las celebraciones de San Juan.

"No existió ninguna comunicación oficial al Ayuntamiento que indicara que Playa Jardín debía cerrarse. Lo que sí existen son documentos, analíticas y resultados que confirman que el agua presentaba una calidad excelente", afirmó Leopoldo Afonso.

El Gobierno municipal recordó que la recuperación de la playa no responde a una actuación aislada, sino a una estrategia integral desplegada desde agosto de 2024 y desarrollada en coordinación con otras administraciones y entidades responsables del ciclo del agua.

LAS OBRAS DEL EMISARIO, A LA ESPERA

Entre las medidas ejecutadas se encuentran una nueva acometida eléctrica para reforzar el funcionamiento de las estaciones de bombeo; la instalación de un grupo electrógeno para mantener el servicio ante posibles cortes de suministro; la desconexión de determinados caudales que podían sobrecargar el sistema durante episodios de lluvia y la implantación de sistemas inteligentes de funcionamiento automático, supervisado y manual.

También se ha instalado sensórica avanzada para controlar en tiempo real los niveles, caudales y presiones, detectar entradas indebidas de aguas pluviales y anticipar posibles saturaciones.

En cuanto al inicio de las actuaciones pendientes sobre el emisario submarino, desde el Ayuntamiento destacaron que depende de que el estado del mar permita ejecutarlos con las necesarias garantías técnicas y de seguridad.

El Gobierno de Puerto de la Cruz considera "legítimo" que cualquier grupo político solicite información o explicaciones sobre una incidencia, pero rechaza que "datos incompletos se transformen en acusaciones concluyentes o en mensajes susceptibles de generar alarma sanitaria y dañar la reputación turística del municipio".

Según el alcalde, "la mejor respuesta es la realidad de los datos, Playa Jardín está abierta, sometida a controles permanentes y presenta actualmente una calidad excelente, seguiremos trabajando con responsabilidad, transparencia y rigor para proteger la salud de las personas y el buen nombre de Puerto de la Cruz".