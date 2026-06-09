El Puerto de Las Palmas y Baleària realizan el primer suministro de gas natural licuado a un barco en Canarias

El Puerto de Las Palmas y Balearia realizan el primer suministro de gas natural licuado a un barco en Canarias - CEDIDO POR AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) y la compañía Baleària Canarias han realizado el primer suministro de gas natural licuado (GNL) a un barco en el archipiélago canario, una operación que se ha llevado a cabo en el muelle Juan Sebastián Elcano del Puerto de Las Palmas sobre el 'fast ferry' 'Mercedes Pinto'.

Así lo ha informado este martes la institución portuaria en un comunicado en el que agrega que este abastecimiento ha supuesto el primer suministro de este combustible con cisternas en el recinto portuario y el primero de la naviera en las islas.

La operativa se ha desarrollado mediante el sistema 'Multi Truck To Ship' (MTTS), que permite el suministro simultáneo desde varios camiones cisterna hasta los tanques del buque.

En concreto, el proceso se ha realizado con dos cisternas y un suministro de 600 MWh, bombeando ambas unidades de forma simultánea con un caudal de 600 litros por minuto por cisterna, lo que ha permitido alcanzar un caudal de bombeo total de 1.200 litros por minuto.

UNA OPERACIÓN QUE SUPONE "EL PISTOLETAZO DE SALIDA"

Al respecto, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha agradecido la confianza de la naviera y ha subrayado que esta operación supone "el pistoletazo de salida en suministro de combustibles menos contaminantes".

También ha recordado que el puerto es líder en suministro de 'bunkering' en el Atlántico Medio y el segundo en el sistema portuario español, una actividad que han declarado "estratégica" y para la que trabajan con el objetivo de almacenar y suministrar GNL.

Mientras, el director general de Baleària, Georges Bassoul, ha señalado que con esta operación la compañía da "un primer paso para impulsar el desarrollo y suministro regular de estos combustibles sostenibles en el archipiélago".

En este sentido, ha apuntado que el objetivo de la empresa es "seguir avanzando hacia una movilidad marítima más eficiente y ambientalmente responsable".

El 'Mercedes Pinto', que ha requerido una inversión de 128 millones de euros, se ha estrenado recientemente en la ruta entre Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Este buque está equipado con motores duales que permiten el uso de GNL y biogás, un combustible neutro en emisiones de CO2.