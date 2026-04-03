El puerto de Playa Blanca, en Lanzarote, recibirá cruceros boutique a partir de noviembre de 2026

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ARRECIFE (LANZAROTE), 3 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Lanzarote ha valorado "positivamente" la entrada en operación del puerto de Playa Blanca para recibir cruceros boutique a partir del próximo mes de noviembre de 2026, tras completar los requisitos técnicos y administrativos necesarios para su actividad.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha mostrado su "satisfacción" tras confirmarse que la infraestructura portuaria tiene "ya" el visto "bueno" de Capitanía Marítima, lo que permitirá la llegada del primer buque, con una eslora de 207 metros, en el último trimestre del año, según ha informado la institución insular en nota de prensa.

Betancort expuso que el puerto de Playa Blanca "está preparado para empezar a operar" con cruceros tras su remodelación, siendo una "infraestructura clave que amplía" la capacidad de Lanzarote para captar un perfil de visitante "vinculado a la calidad y a la diferenciación" del destino.

La operatividad del puerto, dijo, "no se limita" a cruceros boutique, sino que también contempla la recepción de megayates y embarcaciones de lujo, "consolidando este enclave como un punto estratégico" dentro de la red de puertos de gestión autonómica en Canarias.

Este avance, matizó, es el "resultado del trabajo coordinado" entre el Gobierno de Canarias y Turismo Lanzarote, que ha permitido "completar una actuación largamente" esperada tras la remodelación del puerto.

"El inicio de esta actividad en Playa Blanca responde a una planificación que busca diversificar la oferta turística y generar actividad económica vinculada al sector náutico", apostilló para agregar que el dicho puerto registra actualmente una afluencia cercana a los 800.000 pasajeros anuales en tráfico regular, convirtiéndolo "en una de las principales infraestructuras portuarias de la isla".