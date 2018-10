Los puertos de Las Palmas participan en la Fruit Attraction bajo la marca 'Las Palmas Ports'

Publicado 23/10/2018 17:43:33 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los puertos de Las Palmas participan esta semana en la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas, la Fruit Attraction, que se celebra en Madrid hasta el próximo jueves, 25 de octubre, y lo hacen bajo la nueva marca comercial 'Las Palmas Ports, the Leader in the Mid Atlantic'.

Para ello Las Palmas Ports dispone de un espacio expositivo en el que expondrá sus puertos y sus posibilidades ante unos 70.000 profesionales de 120 países que se dan cita en Fruit Attraction, que este año cumple su décima edición y en la que participan 1.600 expositores distribuidos en 50.000 metros cuadrados, según informó la Autoridad Portuaria de Las Palmas en nota de prensa.

La Fruit Attraction está considerada como la principal feria del sector hortofrutícola en el sur de Europa y es un referente mundial cada último trimestre del año, de ahí el interés de Puertos de Las Palmas en tener presencia "activa y notoria" con su nueva marca comercial ante los ojos de las principales multinacionales del sector.

Esta feria permite el intercambio de información entre los profesionales que integran la cadena de suministro. Por ello, los Puertos de Las Palmas se presenta en esta feria como "enclave, también estratégico, para la redistribución de mercancías en el tráfico intercontinental entre Europa, América y África".

En esta edición de Fruit Attraction Madrid participan países comunitarios como Holanda, Italia, Portugal, Polonia, Grecia y Francia, así como de otros continentes como Chile, Brasil, Perú, Costa Rica, Colombia, Argentina o Sudáfrica, entre otros. Además Angola, Emiratos Árabes, Finlandia, India, Irán, Mali, Malta, Rusia y Serbia que participan por primera vez en el Salón.

En concreto, la participación internacional supone el 24 por ciento del total, lo que confirma a Fruit Attraction como un evento comercial "clave" para la producción, comercialización y distribución.