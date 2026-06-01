Quintero resalta el Café de Agaete (Gran Canaria) como ejemplo de cómo competir desde la calidad y el valor añadido

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y la alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario Godoy - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha resaltado al Café de Agaete (Gran Canaria) como ejemplo de cómo se puede competir desde la calidad y el valor añadido teniendo una producción limitada.

Así lo ha puesto de manifiesto este lunes durante una visita junto a la alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario Godoy, a las fincas Los Castaños, Café Platinium y La Laja para conocer de primera mano la evolución de un cultivo histórico para el municipio y su proyección actual como producto gourmet y reclamo turístico experiencial.

De esta manera, Quintero destacó la singularidad de esta producción, "de alto valor estratégico por su tradición, su arraigo territorial y su capacidad para diversificar la producción agrícola, generar actividad económica complementaria en torno a este producto y al paisaje agrario, la gastronomía y el turismo sostenible".

En este sentido, recordó que el cultivo del café en Gran Canaria se remonta al siglo XIX y que el Valle de Agaete reúne unas condiciones agroclimáticas especialmente favorables, con temperaturas suaves, humedad ambiental y un sistema tradicional de cultivo asociado a otras frutas tropicales.

"Canarias no puede competir en volumen con los grandes cafetales de otros territorios, pero sí puede hacerlo desde la singularidad, la calidad y el valor añadido. El café de Agaete representa precisamente eso: una producción muy limitada, diferenciada, vinculada al territorio y con un enorme potencial para posicionarse en el segmento gourmet y de especialidad", señaló el consejero.

VÍA DE VIABILIDAD ECONÓMICA CON LA CALIDAD

El responsable autonómico subrayó que el modelo desarrollado por estas explotaciones "demuestra que pequeñas fincas cafeteras pueden encontrar una vía de viabilidad económica si apuestan por la calidad, la transformación, la venta directa y las experiencias asociadas al producto".

Al respecto, puso en valor las visitas guiadas, catas, talleres, degustaciones y actividades gastronómicas que se desarrollan en torno al cultivo, tueste y elaboración del café.

"Estamos ante una fórmula que conecta agricultura, paisaje, cultura gastronómica y turismo experiencial. El visitante no solo adquiere un producto, sino que conoce su historia, el proceso artesanal que hay detrás y el entorno en el que se produce. Esa es una oportunidad muy importante para diferenciar la oferta del sector primario canario", añadió.

Quintero hizo referencia a los trabajos de investigación que desarrolla el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias sobre el cultivo del café y el cacao en las Islas.

Según explicó, los avances de estos estudios apuntan a que ambas producciones pueden consolidarse como cultivos identitarios de alto valor añadido, con un perfil agronómico, sanitario y comercial diferenciado en el contexto europeo.

PARTE DE LA IDENTIDAD DEL MUNICIPIO

Por su parte, la alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario Godoy, destacó la importancia del café como parte de la identidad del municipio y como un recurso con capacidad para seguir generando actividad económica en el Valle.

"Desde el ayuntamiento, junto con un grupo importante de agricultores, apostamos por dinamizar el sector cafetero a través de Agroagaete, y a partir de ahí, y con la colaboración y financiación del Cabildo y el Gobierno de Canarias, hemos podido desarrollar un turismo vinculado al sector primario que incluso ha sido reconocido desde la ONU", apuntó.

También expuso que "estamos trabajando desde las administraciones para poner en marcha la Casa del Café, un proyecto que se planteó hace unos años y que, situado en un lugar privilegiado, se convertirá en el punto de referencia de promoción y divulgación sobre esta elaboración con zonas de museo, máquinas de café para impulsar la comercialización y un fuerte vínculo con las explotaciones de la zona con el fin de poner en valor el café de Agaete y fomentar un agroturismo de calidad".