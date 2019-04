El Ranchito, ganador de un Emmy por efectos visuales en 'Juego de Tronos', se instala en Tenerife

Publicado 04/04/2019 14:16:52 CET

La compañía El Ranchito, ganadora de un premio Emmy por los efectos visuales de 'Juego de Tronos, va a implantarse en Tenerife con el objetivo de formar y captar nuevos trabajadores en el archipiélago y empezar a "crecer".

Así lo ha anunciado este jueves a los periodistas Félix Bergés, directivo de la compañía, tras reunirse con el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

El Ranchito iniciará su andadura con una oficina en Santa Cruz de Tenerife con capacidad para 40 personas, que se une a la red de centros de trabajo que tienen en Madrid y Barcelona, más las oficinas comerciales de Los Ángeles y México.

"Queremos empezar a formar gente aquí y quedarnos aquí", ha indicado, al tiempo que ha valorado los incentivos fiscales que tiene el archipiélago a través del REF y la ZEC, pues se modificaron para dar cabida a los efectos visuales.

Bergés no ha ocultado que el incentivo fiscal es el que permite "empezar" la andadura, aparte de que las empresas estadounidenses "están acostumbradas" a trabajar con estas medidas fiscales en Canadá, Inglaterra, Alemania, Irlanda o Francia.

"Si no lo tienes no vienen contigo, es una puerta de entrada y el de Canarias es fantástico, se ha cambiado para efectos visuales. No es la única razón pero es interesante. Los americanos, si no tienes incentivos, no vienen, pues hay que tenerlos. En la Península no se ha conseguido y estamos muy agradecidos", ha apuntado.

Ha dicho también que buscan gente del perfil de la animación, el modelado y el diseño, y aunque "los pilares" serán gente de fuera para la formación, "la idea es coger gente de aquí y montar algo". "Que manden currículum, pagamos muy bien", ha destacado.

Bergés ha apuntado que la empresa trabaja principalmente para el mercado estadounidense, con varias temporadas de 'Juego de Tronos' y un pequeña participación en 'Parque Jurásico', y también han firmado un contrato "para la serie más importante del año que viene". "Trabajamos a un nivel muy alto en televisión y poco a poco entrando en el cine", ha agregado.

"ESTO TIENE MUCHO FUTURO", APUNTA ALONSO

Por su parte, Carlos Alonso ha comentado que la llegada de El Ranchito a la isla es fruto de unos "tres años de conversaciones" de la mano del Gobierno de Canarias para atraer empresas a Canarias y ahora, se abre un "escenario adicional" al del sector de la animación, que ya tiene casi 10 empresas y 300 trabajadoras en la isla.

El presidente tinerfeño ha apuntado que el Centro de Excelencia de Desarrollo e Innovación (CEDeI) "ha funcionado muy bien" para la formación en el desarrollo de las TIC, y ahora se "añade al ecosistema como segmento adicional" el ámbito de los efectos visuales.

Alonso ha comentado que el aspecto fiscal "abre la puerta" pero después "hay que pasar y tener gente formada, empresas e infraestructuras, caso del superordenador, los cables submarinos, la fibra óptica o el datacenter, que "son atractivos importantes".

"Esto va a crecer, y si lo hacemos bien, porque estamos orientados a mimar este sector, esto tiene mucho futuro", ha agregado.

"CANARIAS YA ESTÁ EN EL MAPA", DESTACA CLAVIJO

Fernando Clavijo ha comentado que El Ranchito es una empresa de "altísimo nivel" que forma parte de la "primera liga" de producción audiovisual del mundo, y que ahora se instala en Tenerife gracias al "trabajo conjunto" realizado por el Gobierno de Canarias y el Cabildo para promocionar las ventajas fiscales del REF y la internacionalización de las islas.

Ha incidido en que se "va generando un ecosistema" en las islas que las convierten en un "atractivo importante" para estas empresas, y en el caso de El Ranchito, ha destacado que "vienen con vocación de futuro" para generar talento y conocimiento.

"Canarias ya está en el mapa de este tipo de empresas", ha comentado, subrayando que ahora se debe ir trabajando para ir incorporando al sistema educativo las enseñanzas que precisa este tipo de industria.