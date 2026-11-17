El rapero y compositor grancanario La Pantera. - promociondeeventos

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rapero y compositor grancanario La Pantera aterrizará en Tenerife el próximo 3 de abril de 2027 con un concierto en el recinto ferial de Santa Cruz, cita que será la única del artista en la isla dentro de su gira 'Filipenses Tour', que arrancará el 31 de enero en Madrid y recorrerá, hasta mayo, nueve ciudades españolas.

Las entradas acaban de salir a la venta, desde las 14 horas de hoy martes, 17 de noviembre, a través de la web vivaticket.com. Las entradas parten de 40 euros más gastos de gestión y también hay entradas de acceso anticipado por 60 euros más gastos.

El disco Filipenses, publicado este mes de noviembre, abre una nueva etapa en la carrera de Sergio Aimar Castellano, nombre real del artista, con un sonido "más melódico, orgánico e íntimo", ha explicado la organización a través de un comunicado.

El disco, ha explicado el artista, se sostiene sobre tres pilares: la fe, la lealtad y el trabajo. El concierto de Tenerife trasladará ese concepto al escenario con un espectáculo visual y musical que refleja la evolución y el crecimiento del artista.