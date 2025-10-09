Raya (PSOE) acusa a Dávila de "usar el Teide para dividir" a los tinerfeños y "ocultar" su falta de gestión

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha acusado este miércoles a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, de "usar el Teide para dividir y ocultar el deterioro del Parque Nacional bajo su mandato", tras afirmar que "si fuera por los ecologistas no habría alfombras del Corpus".

"Son declaraciones profundamente irresponsables y fuera de lugar. No se puede gobernar enfrentando a quienes defienden la conservación con quienes mantienen nuestras tradiciones. El Teide no necesita más ruido ni eslóganes: necesita gestión, respeto y soluciones", añadió.

La dirigente socialista subraya en una nota que bajo el mandato de Rosa Dávila el deterioro del Parque Nacional ha alcanzado "cotas inauditas, con problemas evidentes de masificación, falta de control de accesos, abandono del mantenimiento básico y ausencia de un plan serio de transporte público o regulación de flujos turísticos".

Todo ello, además, ha sido prometido por la presidenta insular de manera reiterada, poniendo fechas que no ha cumplido.

"Mientras la presidenta lanza frases para la galería, el Teide sufre el mayor deterioro ambiental y paisajístico de los últimos años. Los anuncios de conservación y control se han quedado en palabras vacías", denuncia Raya.

La secretaria general socialista defiende un modelo de gestión del Teide basado en el consenso, la ciencia y la participación, y rechaza cualquier intento de enfrentar valores que siempre han convivido en la isla: el respeto a la naturaleza y las tradiciones.

"La responsabilidad de quien gobierna no es dividir, sino proteger y unir, y si Rosa Dávila realmente quiere mejorar la conservación del Teide, debería sentarse con los grupos científicos y ecologistas en lugar de atacarlos, y trabajar juntos por una planificación estratégica que garantice el futuro del Parque Nacional", concluye la secretaria general del PSOE de Tenerife.