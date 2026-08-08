Reabierto el viaducto de Guiniguada (Gran Canaria) en sentido norte tras culminar las obras

Archivo - Viaducto del Guiniguada en la GC-3 (Gran Canaria) - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El área de Carreteras del Cabildo grancanario ha informado en el mediodía de este sábado de la reapertura del viaducto de Guiniguada en sentido norte tras culminar antes de lo previsto las obras de impermabilización.

Este viernes, en declaraciones a Cope Gran Canaria, recogidas por Europa Press, el vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Cabildo, Augusto Hidalgo, celebraba el "buen ritmo" de unos trabajos que encaminaban a adelantar la reapertura de la vía en sentido norte una semana antes de lo previsto.

La primera fase de los trabajos, prevista para 15 días, se habría completado en siete, por lo que, según Hidalgo, si la segunda fase --que se realizará en sentido sur y cuyo inicio se prevé inmediato-- avanza igual su reapertura podría verse también adelantada a la mitad del tiempo estimado.

El cambio de fase prevé modificar los flujos de tráfico. Si bien la entrada a la ciudad desde el sur recuperará la normalidad, el tráfico del norte se verá afectado, ya que los vehículos que circulen por la circunvalación serán desviados hacia el túnel de Julio Luengo al no poder acceder al viaducto.