Recuperado un hombre de una parada cardiorrespiratoria que sufrió en la Avenida del Mar de Teguise (Lanzarote)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 19 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 63 años ha podido ser recuperado tras sufrir una parada cardiorrespiratoria alrededor de las 10.00 horas de este viernes en la Avenida del Mar, dentro del municipio de Teguise (Lanzarote).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal asistió al afectado y lo trasladó en estado grave en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.