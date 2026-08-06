Sucesos.- Recuperan un lote de joyas robadas de una vivienda en Güímar (Tenerife) y valoradas en 15.000 euros - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han recuperado un lote de joyas valoradas en aproximadamente 15.000 euros que habían sido sustraídas del interior de una vivienda ubicada en el municipio de Güímar.

Las piezas, además de su valor económico, tenían un importante valor sentimental al tratarse de antiguas reliquias familiares. La investigación se inició tras la denuncia presentada por la propietaria, quien informó de la desaparición de numerosas joyas que se encontraban guardadas en una caja fuerte de su domicilio, según ha informado la Benemérita en una nota de prensa.

Las investigaciones emprendidas esclarecieron el modus operandi empleado por el presunto autor. La investigación determinó que este se había aprovechado de la relación de confianza que mantenía con la víctima para acceder al inmueble y a la caja fuerte sin despertar sospechas, sustrayendo las joyas de forma discreta.

A pesar de que las joyas ya habían sido vendidas, la investigación permitió localizarlas y recuperar la totalidad de las piezas, garantizando así su devolución a la legítima propietaria.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.