La red Cherenkov inaugurará en octubre sus cuatro telescopios en La Palma

Rueda de prensa para presentar la red de telescopios Cherenkov en La Palma - IAC

SANTA CRUZ DE LA PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio del Roque de Los Muchachos de La Palma acogerá el 15 de octubre la inauguración de los cuatro grandes telescopios del Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO), el futuro observatorio de astronomía de rayos gamma más grande y potente del mundo.

Así se ha anunciado este miércoles en un evento de prensa que se celebró coincidiendo con la reunión del Consejo del CTAO ERIC en la isla, que agrupó a delegados de más de 10 países, incluyendo miembros actuales y potenciales del CTAO ERIC.

Contó con la presencia del vicepresidente del Cabildo de La Palma, Juan Ramón Felipe San Antonio; el director del IAC, Valentín Martínez; el presidente del Consejo del CTAO ERIC, Francisco Colomer; la responsable científica del CTAO, Roberta Zanin y el presidente del Comité Directivo de la Colaboración LST, Juan Cortina.

Durante el evento, Juan Ramón Felipe destacó el "sólido apoyo institucional y local" a este proyecto, reafirmando el compromiso de la isla con la excelencia científica.

Por su parte, Valentín Martínez subrayó las condiciones "incomparables" del Observatorio del Roque de los Muchachos y el papel vital de la financiación regional europea en el desarrollo de estas infraestructuras de vanguardia.

El vicepresidente trasladó el saludo del presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, e insistió en el apoyo absoluto de esta administración a todos los avances tecnológicos y científicos que tienen lugar en La Palma a través del Observatorio del Roque de los Muchachos, del Instituto de Astrofísico de Canarias.

"Para nuestra isla es un honor recibir a las delegaciones y organizaciones de los once países del CTAO. Esta reunión y estos telescopios son la constatación de que La Palma sigue siendo, por derecho propio, una de las capitales mundiales de la ciencia y una de las ventanas más nítidas para mirar al cielo", aseguró el vicepresidente, que remarcó que "el cielo de La Palma posee unas condiciones excepcionales, protegidas por la ley, que ha convertido al ORM en un santuario para el estudio del Universo".

Felipe San Antonio reiteró que "el arraigo de los palmeros con la astronomía marca su propia identidad" porque saben "mirar al cielo y también al futuro".

Por su parte, el director del IAC, Valentín Martínez Pillet insistió en que la inauguración de estos magníficos telescopios es posible gracias a la colaboración interinstitucional y al apoyo social.

"La celebración de esta reunión esta semana es la constatación de que La Palma es un referente mundial en astrofísica y que la relación entre sociedad y administraciones es todo un modelo de éxito", explicó Martínez Pillet.

FONDOS FEDER

En concreto, expuso que "en esta red se manifiesta el apoyo que el Gobierno de España ha dado a la construcción de estos telescopios con fondos Feder a lo que se suma el apoyo del Gobierno de Canarias y del Cabildo de La Palma".

Francisco Colomer, presidente del Consejo del CTAO ERIC y director de Programas de la Subdirección General de Consorcios, Organismos e Infraestructuras de Investigación Internacionales de España comentó que "es un absoluto placer reunir a nuestras delegaciones internacionales en el emplazamiento del hemisferio norte del CTAO para presenciar de primera mano nuestro rápido avance".

En esa línea, indicó que "como organización europea, el CTAO tiene un alcance y un apoyo verdaderamente globales, al mismo tiempo que genera un profundo impacto nacional y local, para España, albergar CTAO-Norte significa liderar un esfuerzo científico de próxima generación y representa un gran compromiso estratégico para el futuro de la astrofísica europea".

Desde 2025, el equipo ha dado la bienvenida a cinco nuevos miembros, incluyendo varios profesionales nativos de La Palma, con más oportunidades de empleo previstas para 2026 y 2027.

"Con el rápido avance de CTAO-Norte, estamos cada vez más cerca de abrir una ventana completamente nueva al Universo extremo, brindándonos la capacidad de responder a algunas de las preguntas más emocionantes de la astronomía, como la naturaleza de la materia oscura", destacó Roberta Zanin, responsable científica del CTAO.

Además, dijo, "estamos comprometidos a garantizar que nuestros vecinos de La Palma formen parte de este progreso a través de programas de divulgación y educación, para que puedan participar y sentirse orgullosos de la ciencia sin precedentes que se llevará a cabo en la isla".

Como prueba de este compromiso, tan solo en este mes de mayo, el Observatorio coorganizó el evento 'Women of CTAO' con el Cabildo de La Palma, celebró la escuela internacional 'CTAO School', atrayendo a la isla a estudiantes de doctorado de todo el mundo, y celebró el éxito de las prácticas de una estudiante local de formación profesional.

CONTRATACIÓN DE MÁS DE 30 EMPRESAS LOCALES

El diseño y construcción de los LST, el mayor de los tres tipos de telescopios del CTAO, ha implicado la contratación de más de 30 empresas locales durante esta fase.

"La próxima inauguración es un hito histórico para el futuro del Observatorio, pero especialmente para la Colaboración LST", explicó Juan Cortina, presidente del Comité Directivo de la Colaboración LST, que añadió también que los equipos de científicos e ingenieros "han trabajado incansablemente durante años para llegar a este punto".

"Este logro culmina la fase de construcción y estamos encantados de celebrarlo junto a socios de todo el mundo, incluyendo representantes institucionales de alto nivel y científicos de renombre mundial, como el Premio Nobel Takaaki Kajita, comentó.

Tras la inauguración de los telescopios se continuará trabajando en las pruebas técnicas necesarias para que los telescopios puedan ser aceptados y operados oficialmente por la organización central.

Una vez aceptados, se integrarán completamente en la red de CTAO-Norte, que en un futuro también contará con Medium-Sized Telescopes (MST, telescopios de tamaño medio).