Reestablecido al completo el suministro eléctrico en Lanzarote tras sufrir un cero energético la pasada madrugada

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ARRECIFE (LANZAROTE), 3 (EUROPA PRESS)

El suministro eléctrico en la isla de Lanzarote, que ha sufrido un cero energético la pasada madrugada, ya habría quedado reestablecido al completo, según han informado fuentes del Cabildo a Europa Press.

La situación afectó durante la madrugada a casi toda la isla, a excepción de la zona de Playa Blanca, que mantuvo el suministro eléctrico por su conexión con Fuerteventura, según informó la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias en una nota.

La incidencia se produjo sobre las 05.44 horas en la red eléctrica de 66 kV de la subestación de Mácher, en el municipio de Tías, que provocó una interrupción del suministro eléctrico que afectó inicialmente a aproximadamente 51.703 clientes.

Cuatro minutos más tarde, y durante las maniobras de reposición del suministro, se produjo una nueva incidencia en las subestaciones de San Bartolomé y Punta Grande, que supuso la pérdida de generación y una afección que llegó a alcanzar aproximadamente a 73.600 clientes.

A primera hora de este sábado, Endesa informó que procedía a la recuperación progresiva del sistema eléctrico. Asimismo, a las 06:47 horas permanecían aproximadamente 39.000 clientes pendientes de recuperación del suministro.

Sobre las 8.00 horas de este sábado permanecían aproximadamente unos 8.463 clientes pendientes de recuperar el suministro. Sin embargo, poco después de las 9.00 horas, el Cabildo confirmaba a Europa Press que el suministro ya ha quedado reestablecido.

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias declaró la situación de prealerta del PLATECA, a efectos de seguimiento de la evolución de la incidencia, coordinación entre las administraciones y organismos implicados y valoración de posibles afecciones a los servicios esenciales.