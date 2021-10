Se registra un nuevo derrumbe en el flanco norte del volcán de La Palma

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El flanco norte del volcán de 'Cumbre Vieja', en la isla de La Palma, ha sufrido un nuevo derrumbe en la tarde de este sábado, según ha informado el Instituto Volcanólogo de Canarias (Involcan).

Ya durante la pasada noche, la cara norte del cono registró un derrumbe parcial, hecho esperable en este tipo de volcanes, lo que supuso la emisión de coladas en varias direcciones.

Durante la jornada de este sábado, la colada que está situada más al noroeste y que discurre hacia la Calle Paraíso de El Paso perdió fuerza durante la mañana, por lo que no preocupa aunque se sigue monitorizando en todo momento.

Además, hay segunda colada inmediatamente al sur de ésta que también ha perdido intensidad y una tercera que se está pegando a la colada principal y que es la que más preocupa porque hay una hondonada y la lava tardará en rellenarla entre 24 y 36 horas.

Finalmente, el 'dedo' de la colada sur no ha llegado al mar y se encuentra parada pero está creciendo en espesor, lo que supone que está cargando masa y en cualquier momento cogerá la inercia posible por el peso y avanzará hacia el mar.

Acaba de derrumbarse el flanco norte del volcán / The north flank of the volcano has just collapsed pic.twitter.com/lXMyJyPpqr