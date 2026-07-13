Registrado un terremoto de magnitud 3,2 al noroeste de Fuerteventura, sentido por la población

Terremoto localizado por el IGN al noroeste de Fuerteventura - IGN

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 13 (EUROPA PRESS)

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en la madrugada de este lunes un terremoto de magnitud 3,2 en la Escala de Richter, al noroeste de Fuerteventura, sentido por la población.

El seísmo ha sido localizado en el mar pasadas las 00.30 horas a una profundidad de 15 kilómetros y de intensidad II, y sus efectos se han percibido en diversas zonas de la isla como Antigua, Pájara, Ajuy, El Cotillo, Lajares, Tindaya, Puerto del Rosario, Tuineje o Betancuria.