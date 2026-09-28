Rescatada del mar una mujer tras alertarse su desaparición en Güímar (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Güímar, al Puesto Principal de Candelaria y de Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), han rescatado del mar a una mujer durante la madrugada del pasado 24 de septiembre.

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos tras ser activados por la Central Operativa de Servicios (COS), que recibió aviso de un hombre que su mujer había desaparecido, por lo que alertó a los servicios de emergencia ante el desconocimiento de su paradero, según ha informado la Benemérita en una nota.

Asimismo, las patrullas de servicio iniciaron un dispositivo de búsqueda de esta persona, y tras varias batidas por diversas zonas del municipio de Güímar es localizada en el mar, en la zona exterior del espigón.

La búsqueda se había desarrollado durante la noche, en unas condiciones de baja visibilidad y con oleaje, lo que dificultaba la localización y el acceso hasta ella.

Finalmente, varios agentes se introdujeron al agua para auxiliarla, mantuvieron la comunicación con ella hasta conseguir tranquilizarla y ser puesta a salvo. Una vez consiguieron ayudarla a salir, fue asistida por servicios sanitarios in situ y trasladada al hospital para valoración.