Rescatada una mujer en estado crítico tras sufrir una caída en un barranco en La Laguna

Archivo - Sucesos.- Herido un motorista de 35 años tras sufrir una caída en Las Palmas de Gran Canaria - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 70 años ha sido rescatada este lunes en estado crítico tras sufrir una caída en un barranco en La Laguna.

Los hechos han sucedido a las 12.52 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la caída accidental hacia un barranco de una persona que precisaba asistencia sanitaria en la calle Piscis.

Bomberos de Tenerife rescataron a la afectada para evacuarla hasta el recurso sanitario.

Personal del SUC asistió y estabilizó a la paciente antes de trasladarla hasta el Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde ingresó en estado crítico mientras que agentes de la Policía Local colaboraron en el dispositivo de emergencia e instruyeron las diligencias correspondientes.