Rescatada una senderista de 60 años tras sufrir una caída en Valle Gran Rey (La Gomera)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una senderista, de 60 años, ha tenido que ser rescatada en la noche de este sábado tras caerse accidentalmente en la zona de La Merica, en el municipio de Valle Gran Rey (La Gomera), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 20:16 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente en un sendero de la citada zona, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en el lugar.

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos de Valle Gran Rey localizaron y rescataron a la mujer accidentada y la trasladaron fuera del sendero, hasta donde había podido acceder la ambulancia para que pudiera recibir asistencia sanitaria.

El personal de la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario desplazado a la zona se encargó de asistir a la afectada, que presentó un traumatismo en extremidad inferior de carácter moderado y fue trasladada en una ambulancia del SUC al centro de salud de Valle Gran Rey.

En el transcurso del rescate, los bomberos localizaron a otra senderista, ilesa, que se había desorientado al carecer de iluminación artificial frontal y la acompañaron hasta salir del sendero.