Rescatadas 60 personas migrantes a bordo de un cayuco en aguas próximas a La Restinga (El Hierro)

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Europa Press Islas Canarias
Publicado: jueves, 28 mayo 2026 15:56
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VALVERDE (EL HIERRO), 28 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha rescatado este jueves a unas 60 personas migrantes que navegaban a bordo de un cayuco en aguas próximas a La Restinga, en la isla de El Hierro.

Según informa el organismo estatal, el Centro Coordinador de Salvemento en Tenerife recibió el aviso por parte del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112), toda vez se había localizado la embarcación.

Hasta el lugar se desplazó la Salvamar Dipdha, que procedió al rescate de unas 60 personas subsaharianas.

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