Rescatadas del mar dos bañistas en apuros en Los Gigantes, en Santiago del Teide (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres, de 21 y 42 años de edad, han rescatadas en helicóptero tras verse en apuros en el mar en una playa en Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:47 horas de este miércoles, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, una dotación del helicóptero del GES rescató y evacuó a las afectadas hasta la helisuperficie de Adeje.

Allí, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a las afectadas, que presentaron diversas contusiones de carácter leve y no precisaron traslado sanitario.