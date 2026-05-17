Rescatadas tres personas tras caer accidentalmente al mar en el Puerto de la Cruz (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 May. (EUROPA PRESS) -

Tres personas ha sido rescatados este sábado tras caer accidentalmente al mar en Playa Jardín, en el municipio de Puerto de la Cruz (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 18.05 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Antes de la llegada de los recursos de emergencias, un lugareño rescató a una mujer y dos hombres lograron salir por sus medios.

En el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió a dos de los afectados. Uno de ellos, de 21 años de edad, presentó síntomas de ahogamiento incompleto de carácter moderado, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.