Rescatado en helicóptero un pescador tras sufrir una caída en los Acantilados de Barranco Hondo (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 29 años, ha tenido que ser rescatado en un helicóptero del GES este miércoles tras tras sufrir un accidente en una zona de difícil acceso en los Acantilados de Barranco Hondo, en Santa Úrsula, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 09:24 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Próximos al lugar, un helicóptero del GES, junto a una unidad terrestre, localizaron al afectado, pescador y de 29 años de edad, procediendo a su rescate y trasladándolo hasta la helisuperficie de La Guancha.

Una vez allí, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió al herido, que presentó lesiones de carácter moderado, y procedió a su traslado en una ambulancia de soporte vital básico hasta el Hospital del Norte.