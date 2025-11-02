Rescatado un joven de 20 años en un helicóptero del GES tras verse en apuros en la costa de Yaiza (Lanzarote)

ARRECIFE (LANZAROTE), 2 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 20 años de edad, ha sido rescatado este sábado por un helicóptero del GES tras verse en apuros a unos 200 metros de la orilla, en los Charcones de Pechiguera, en el municipio de Yaiza, (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:04 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el helicóptero rescató al joven afectado y lo trasladó hasta la helisuperficie del consorcio de bomberos en Arrecife. Una vez allí, personal del Servicio de Urgencias Canario asistió al herido, que presentó varias contusiones de carácter moderado, al Hospital Doctor José Molina Orosa.

La embarcación GES-Emerlan y Policía Local colaboraron con el dispositivo.