Rescatado un senderista de 47 años tras sufrir una caída en Santa Cruz de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 47 años, ha sido rescatado este domingo tras sufrir una caída en un sendero cerca de la punta de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:25 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente y precisando asistencia, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos accedieron al afectado para su evacuación terrestre hasta el recurso sanitario. Una vez allí, personal del Servicio de Urgencias Canario asistió y trasladó al herido hasta el Hospital Universitario de Canarias.