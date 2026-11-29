Un grupo de personas a bordo de un cayuco llegan a puerto escoltados por Salvamento Marítimo, a 23 de noviembre de 2026, en El Hierro, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

VALVERDE (EL HIERRO), 29 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha rescatado en la noche de este sábado a dos cayucos con más de 131 personas a bordo que fueron interceptadas navegando próximas a La Restinga, en la isla de El Hierro.

El primero de ellos fue localizado a unas 13 millas de la isla por la Guardia Civil. El Centro Coordinador de Salvamento en Tenerife activó, asimismo, a la salvamar Acrux, que salió a su encuentro.

Las personas migrantes de esta primera embarcación, de las que aún se desconocen con exactitud el número concreto de personas a bordo, desembarcaron a las 08.00 horas de este domingo.

Además, este sábado, la salvamar Diphda también escoltó a un segundo cayuco hasta El Hierro, localizado por la Guardia Civil a 12 millas de La Restinga. Desembarcaron en la isla 131 personas, a las 22.15 horas.

Entre los migrantes, todos ellos de origen subsahariano, había 25 mujeres y 25 menores