Rescatan a unos 255 migrantes a bordo de tres embarcaciones próximas a Canarias hasta el mediodía de este sábado

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado, entre las 00.00 y las 12.00 horas de este sábado, tres embarcaciones con unos 255 migrantes a bordo, según ha informado el ente institucional.

En concreto, la última de la que se ha informado es de una neumática, con 143 migrantes, entre ellos 10 mujeres y cinco menores, en aguas próximas a la isla de Lanzarote y que se prevé que arribe al puerto de Arrecife sobre las 13.00 horas de este sábado, 7 de noviembre.

Este rescate, coordinado por el Centro de Control de Las Palmas, lo ha llevado a cabo la guardamar Polimnia.

En cuanto a la escolta por parte de la patrullera Río Guadiato de la Guardia Civil y de la guardamar Urania de dos embarcaciones que se encontraban a unos 20,3 kilómetros (11 millas náuticas) de La Restinga, en la isla de El Hierro, ya han desembarcado en el puerto de La Estaca.

En este caso, el dispositivo ha estado coordinado desde el Centro de Control de Tenerife, y en los cayucos escoltados iban 44 personas en uno y 68 migrantes en el otro.