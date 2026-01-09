Rescatan en helicóptero a una senderista herida en Fuencaliente

Archivo - Helicóptero del GES - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 70 años ha resultado herida este viernes con lesiones de carácter moderado tras sufrir un accidente mientras practicaba senderismo en Fuencaliente.

Los hechos han sucedido poco antes de las 14.00 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que una senderista había sufrido una caída en el Sendero GR-131 y precisaba asistencia sanitaria.

Rescatadores del helicóptero del GES accedieron hasta la mujer y, tras prestarle una primera atención, la izaron en camilla a la aeronave para evacuarla hasta el aeropuerto de la isla.

Ya en tierra, fue asistida por el personal del SUC y trasladada al hospital insular.