Rescatan a un joven que se encontraba en apuros en las piscinas naturales de Antigua (Fuerteventura)

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 18 (EUROPA PRESS)

Un joven de 18 años ha sido rescatado de las piscinas naturales de Antigua (Fuerteventura) al encontrarse en apuros, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido durante la tarde de este viernes en dicho lugar y, tras ser alertado el 112 de que había una persona en apuros, dos agentes de la Guardia Civil rescataron al joven.

Asimismo el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) se trasladó hasta la zona y los rescatadores descendieron de la aeronave por si el afectado precisaba evacuación aérea pero finalmente no fue necesario.

Una vez sacado del agua, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que el joven presentaba, en el momento inicial de la asistencia, hipotermia de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital General de Fuerteventura.

En el lugar de los hechos también se personaron agentes de la Policía Local y bomberos de Fuerteventura, que colaboraron con los recursos intervinientes.