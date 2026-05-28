Rescatan una neumática con 53 inmigrantes en aguas próximas a Gran Canaria

Archivo - Inmigrantes llegan al puerto en una salvamar - EUROPA PRESS/ÁLEX ZEA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles una neumática con 53 inmigrantes a bordo en aguas próximas al suroeste de la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Tras ser rescatada la embarcación, trasladaron a los migrantes hasta puerto, donde el dispositivo sanitario, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja, atendieron a los inmigrantes.

Todos los migrantes se encontraban en buen estado en general de salud, salvo una persona que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario de carácter moderado.