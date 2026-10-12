Rescatan una neumática con 73 migrantes en aguas próximas a Fuerteventura

Patera próxima a Fuerteventura - SALVAMENTO MARÍTIMO

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 12 (EUROPA PRESS)

La salvamar Izar ha rescatado en la madrugada de este lunes una neumática con 73 inmigrantes, de origen magrebí, en aguas próximas a la isla de Fuerteventura, según ha informado Salvamento Marítimo y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Una vez rescatados, los migrantes fueron trasladados hasta el muelle de Gran Tarajal, donde han arribado pasadas las 06.00 horas.

Seguidamente el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, asistieron a estas personas, que no precisaron traslados hospitalarios.